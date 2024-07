https://latamnews.lat/20240717/modernizacion-no-es-occidentalizacion-como-avanzan-los-brics-sin-perder-su-diversidad-1156205736.html

"Modernización no es occidentalización": ¿cómo avanzan los BRICS sin perder su diversidad?

"Modernización no es occidentalización": ¿cómo avanzan los BRICS sin perder su diversidad?

Sputnik Mundo

Recientemente, Moscú acogió un foro de los BRICS dedicado a debatir el futuro y cómo fomentar la "civilización inteligente", al que asistieron representantes... 17.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-17T14:21+0000

2024-07-17T14:21+0000

2024-07-17T14:21+0000

internacional

brics

brasil

rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/06/1155281982_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_0573951713f3b3baf3c6b3fc9b56c089.jpg

Un futuro totalmente desconectado de la tradición y centrado en lo nuevo. A lo largo de los años, este ha sido un pensamiento dominante que ha estructurado la cultura de las ciudades y los proyectos de arquitectura en países del mundo, como Belo Horizonte, la entonces nueva capital del estado de Minas Gerais en Brasil a principios del siglo XIX, donde una aldea histórica de casi 200 años de antigüedad fue completamente demolida para dar paso a los edificios "modernos" de la región planificada.Este hecho, que tuvo lugar mucho antes, ya resumía una idea que se consolidaba en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que las entidades norteamericanas promovían la idea de un desarrollo de la ciudad orientado a eliminar por completo el pasado para construir nuevos tiempos.Pero para hacer frente a esta perspectiva desfasada, los BRICS, bajo la presidencia rotatoria de Rusia, celebraron en Moscú un foro titulado 'Civilización inteligente: conexiones horizontales entre organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas innovadoras de los BRICS, la clave para forjar un futuro común'.El evento reunió a expertos de los más diversos campos, y quien llevó la experiencia brasileña al centro de los debates fue la directora del Centro de Políticas de los BRICS, entidad vinculada al Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Marta Fernández.La experta comentó a Sputnik que uno de los principales puntos del evento fue demostrar que la modernidad no está ligada a la occidentalización (la idea de desarrollo ligada a las grandes potencias).Además, Marta Fernández menciona una serie de lecciones de los países BRICS que han conseguido superar el hambre y la pobreza, así como garantizar el bienestar a través de las infraestructuras, "saliendo de las condiciones concretas, materiales y culturales de cada uno de los Estados".Opina que existe un consenso en el grupo para rechazar los modelos únicos que no tienen en cuenta la heterogeneidad cultural que lleva a diferentes formas de entender la modernización."También porque hoy, como en todo el debate sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, no podemos equiparar modernidad con occidentalización. Hay un teórico famoso, [Walt Whitman] Rostow, que dice que la modernización implica altos niveles de consumo, pero hoy no es posible equiparar los niveles de consumo con los de los países del norte global sin generar una catástrofe ambiental. Y tenemos que pensar este proceso teniendo en cuenta que estas potencias se desarrollaron a partir de interacciones materiales, sociales e intelectuales con el sur global, desde la historia colonial en adelante", subraya, añadiendo que los términos “desarrollo y subdesarrollo están estrechamente relacionados”.¿Qué países integran los BRICS?Originalmente formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en 2024 los BRICS experimentaron una expansión sin precedentes, incorporando otros miembros al grupo: Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán.Según la experta, el cambio ha traído diversidad cultural, económica y política, lo que contribuye aún más a los debates.En cuanto a Brasil, la experta recuerda que llevó al foro la cuestión de los pueblos indígenas del país, que tienen una visión diferente de la relación entre el ser humano y la naturaleza, lo que ilustra esa diversidad generada por la tradición.¿Por qué los acuerdos de Bretton Woods dejaron de funcionar?Entidades como las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial son el resultado de años de debates que desembocaron en los acuerdos de Bretton Woods entre 1944 y 1971, también en el contexto de la posguerra.En las últimas décadas, la eficacia y el rendimiento de estas instituciones mundiales se han puesto en duda por los retos a los que se enfrentan, como por ejemplo la defensa que hace el sur global de la importancia de la diversidad. "Los BRICS abogan por reformar y democratizar estas instituciones para que sirvan no solo a los intereses de los Estados, sino de sus respectivas sociedades", detalla Fernández.La experta explica que el grupo defiende la justicia redistributiva en el mundo, frente al poder acumulado durante años por las potencias occidentales. Se pregunta cómo se va a lograr la justicia climática sin transferir recursos, sin transferir tecnología, sin reformar las instituciones financieras internacionales.Por último, Fernández afirma que Brasil debe avanzar en el intercambio de conocimientos con los nuevos miembros de los BRICS, especialmente en el ámbito académico, científico y tecnológico, lo que ayudará al país a contribuir en diversas áreas."El foro también nos dio la oportunidad de conocernos mejor y descubrir el poder de cada civilización, así como de buscar la conexión. En otras palabras, cómo podemos hablar y vincularnos a través de la diferencia, con la desigualdad siempre atravesando esta agenda", concluye.

https://latamnews.lat/20240704/una-geopolitica-de-bases-militares-el-enfoque-de-estados-unidos-para-america-latina-1155925599.html

https://latamnews.lat/20240312/evo-morales-asegura-que-el-grupo-brics-es-una-esperanza-de-liberacion-del-dominio-del-dolar-1148886365.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Lucas Morais

Lucas Morais

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lucas Morais

brics, brasil, rusia