Biden revela cuál sería la única razón por la que dejaría la carrera presidencial

Durante la entrevista, el mandatario insistió en que se encuentra en condiciones para seguir gobernando Estados Unidos, y reiteró que se quedará en la contienda para que Donald Trump no llegue a la Casa Blanca otra vez. Tras su mal desempeño en el debate contra Trump del pasado 27 de julio, varios demócratas de alto rango han pedido a Biden que desista de participar en los comicios de noviembre próximo, ante varias encuestas que arrojan resultados poco favorables para el mandatario. Biden reconoció ante BET que en un inicio tenía planeado ser un político "de transición" y pasarle la estafeta a otra persona, "pero no anticipé que las cosas se dividieran tanto". Este mismo día, el representante demócrata Adam Schiff instó a Biden a "pasar la antorcha" a alguien más en beneficio del Partido Demócrata. Según este legislador de California, hay "serias dudas" sobre si el presidente puede derrotar a Donald Trump en noviembre. De hecho, una encuesta elaborada por AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC reveló que dos tercios de los adultos que se consideran demócratas en Estados Unidos creen que Joe Biden debería bajarse de la carrera presidencial. Los comentarios de Biden sobre el único factor que lo haría renunciar a una reelección suceden en momentos en que crecen las presiones sobre su equipo de campaña sobre si realmente tiene las capacidades físicas y políticas de derrotar a Trump. Según ABC News, Biden habría tenido una "llamada tensa" con un grupo de representantes demócratas, en la que el jefe de Estado habría argumentado que él es el mejor líder mundial del momento y, por lo tanto, la mejor opción para gobernar en Washington. "Viste lo que sucedió recientemente en términos de la reunión que tuvimos con la OTAN. Yo armé a la OTAN. Nómbrame un líder extranjero que piense que no soy el líder más eficaz del mundo en política exterior. ¡Dímelo! ¡Dime quién diablos es! ¡Dime quién volvió a formar la OTAN!", habría dicho Biden.

