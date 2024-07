https://latamnews.lat/20240717/biden-a-la-defensiva-asi-habria-sido-la-tensa-llamada-entre-el-presidente-y-otros-democratas-1156214088.html

"¡Dime quién volvió a formar la OTAN!": así habría sido la llamada entre Biden y otros demócratas

"¡Dime quién volvió a formar la OTAN!": así habría sido la llamada entre Biden y otros demócratas

17.07.2024

El pasado 13 de julio, horas antes del atentado contra Donald Trump en Pensilvania, el presidente Biden sostuvo una comunicación telefónica complicada, en la que habría escuchado los argumentos de varios legisladores demócratas que no quieren su reelección, de acuerdo con el reporte.Fuentes dijeron de forma anónima a ABC News que "Biden tuvo un acalorado intercambio con el representante Jason Crow", en medio de varias encuestas que muestran que la popularidad del mandatario demócrata va en declive rumbo a las elecciones de noviembre próximo. La llamada se habría realizado por la plataforma Zoom y, en ella, "no le fue bien al presidente", ya que la Coalición de Nuevos Demócratas fue muy clara al asegurar que existe una preocupación real en el seno del partido acerca de las capacidades de Biden para ganar los comicios, según el medio. Esta Coalición de Nuevos Demócratas está compuesta por casi 100 miembros moderados y "algunos progresistas adyacentes", señaló el informe. Una acalorada discusiónUn demócrata que participó en la videollamada reveló a ABC News que Biden dio "respuestas incoherentes" ante preguntas para las que, dijo, el mandatario no estaba preparado. Según esta fuente, Biden minimizó las preocupaciones de sus interlocutores. Además, el jefe de Estado habría llegado tarde a la comunicación hasta por media hora. El momento más tenso de la llamada fue cuando Joe Biden y el ex Ranger Jason Crow se enfrascaron en una discusión sobre el estado de salud mental y físico del presidente, el cual fue puesto sobre la mesa como "un riesgo para la seguridad nacional". Sin embargo, Biden se mostró "a la defensiva" e incluso en algún momento la conversación se torno "personal", dijeron las fuentes. Ante esa discusión que por ratos fue "ininteligible" —según otra persona presente en la llamada—, varios representantes demócratas quedaron "horrorizados" y hubo gestos de desaprobación. "Algunos se llevaron las manos a la cabeza en señal de shock", detalla el medio. ¿Actitud prepotente?Otro demócrata que estuvo en la comunicación aseguró que los ánimos se encendieron en Biden cuando éste habló sobre lo que consideró su solidez como líder global."¡Dime quién amplió la OTAN, dime quién hizo la cuenca del Pacífico! Dime quién hizo algo que tú [Jason Crow] nunca has hecho con tu Estrella de Bronce como mi hijo... y estoy orgulloso de tu liderazgo, pero adivina qué, ¿qué es? Está sucediendo, tenemos a Corea y Japón trabajando juntos, ¡yo armé AUKUS de todos modos!", comentó Biden, según el reporte. "Las cosas están sumidas en el caos y voy a ponerles algo de orden. Y de nuevo, búsquenme un líder mundial que sea un aliado nuestro y que no crea que soy la persona más respetada que jamás hayan conocido", agregó.

