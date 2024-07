https://latamnews.lat/20240716/espana-envia-otros-10-tanques-leopard-a-ucrania-cuyo-estado-en-2022-era-lamentable-1156181580.html

España envía otros 10 tanques Leopard a Ucrania cuyo estado en 2022 era "lamentable"

España ha enviado una nueva remesa de 10 tanques Leopard 2 A4 para Ucrania. El envío incluye también retroexcavadoras y un número "importante" de sistemas portátiles de cohetes antitanque C90, informó mediante una nota de prensa el Ministerio de Defensa del país ibérico.La decena de Leopard ha sido sometida durante meses a un proceso de reparación "exhaustivo" para su puesta a punto en las instalaciones de la compañía armamentística Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla, donde los tanques superaron las pruebas correspondientes "para verificar su plena operatividad". El costo de reparación y reacondicionamiento ha ascendido a unos nueve millones de euros.Los blindados formaban parte de un grupo de más de medio centenar de unidades que se encontraban almacenadas desde hace casi dos décadas en la base del Ejército de Tierra en Casetas (Zaragoza). El primer envío de tanques Leopard españoles a Ucrania salió de ese mismo emplazamiento en 2023. Se da la circunstancia de que al principio solo se pudieron enviar seis blindados y posteriormente cuatro, una vez reacondicionados.Con anterioridad, en agosto de 2022, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, había argumentado que no se podían entregar tanques Leopard de esa base porque su estado de conservación dejaba mucho que desear, al hallarse "en una situación absolutamente lamentable". Es decir, la nueva decena de tanques Leopard 2 A4 corresponde ya a las máquinas cuyo estado operativo se calificaba en 2022 de esa forma tan descriptiva.Según explicaron entonces fuentes de Sputnik en el Ejército de Tierra, en la base de Casetas la mayoría de los tanques estaban inmóviles y solo algunos se empleaban "para hacer prácticas de tiro en posición estática".Por otra parte, la donación de este material atiende a los compromisos asumidos por España en el marco de la OTAN y también a raíz del acuerdo bilateral de seguridad suscrito con Ucrania en mayo. En 2023, Madrid se comprometió a rehabilitar una veintena de vehículos más para enviarlos al frente.Transporte por marYa alistados, la primera fase del transporte de estos 10 tanques se acometió por vía terrestre desde Sevilla al puerto de Ferrol, en Galicia. Allí fueron embarcados en un buque del tipo Ro-Ro (acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, con el cual se denomina a todo tipo de nave que transporta cargamento rodado, desde automóviles hasta camiones), que levó anclas el 13 de julio.Se estima su llegada a un puerto polaco hacia el día 20 del mismo mes. Una vez en Polonia, la última fase de su entrega se realizará por carretera. "En todas las fases de este importante movimiento se están extremando las medidas de seguridad", precisa el Ministerio de Defensa.En total, con este nuevo envío, España ha donado a Ucrania un total de 20 vehículos de combate Leopard 2 A4. Según asegura el ente castrense, está previsto "preparar o donar otro nuevo conjunto durante el segundo semestre de 2024".Las entregas de armamento a Kiev se suceden en un contexto de incremento del gasto militar en España, del que organizaciones independientes aseguran que supera ya el 2% del PIB, muy por encima de la cifra oficial (1,28%) que Pedro Sánchez y Margarita Robles presentaron en la cumbre de la OTAN en Washington y que prometieron incrementar. Mientras tanto, los niveles de pobreza infantil y general no hacen más que incrementarse en el país, donde un porcentaje creciente de españoles admite no tener recursos para permitirse un descanso vacacional y el creciente gasto militar anticipa una merma de la financiación de los servicios públicos. También cohetesAdemás de los tanques Leopard, en el lote de armas enviado figuran también varias retroexcavadoras y nuevos cohetes antitanque de fabricación española. En concreto, se trata del sistema coheteril portátil C90, de los que España ya ha suministrado 1.370 unidades a fecha de marzo.El nuevo paquete de sistemas C90 es también producto del acuerdo suscrito en Madrid por Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski, donde se estipula la entrega de 1.129 millones de euros durante 2024 en aras de reforzar las capacidades militares del régimen de Kiev, también las de sus defensas antiaéreas.Por sus características, el sistema de cohetería portátil C90, es similar a otros sistemas de fabricación occidental entregados a Ucrania por diversos países de la OTAN y que posteriormente han acabado, junto a otro tipo de armas, en las redes del mercado negro de armamentos, como se pudo detectar entre organizaciones de narcotraficantes en México e incluso en la propia España, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil sostienen esporádicos enfrentamientos armados con un narco cada vez más fuertemente armado.

