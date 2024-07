https://latamnews.lat/20240712/el-super-tucano-se-extiende-por-america-cual-es-la-clave-del-exito-del-avion-brasileno-1156081834.html

El Super Tucano se extiende por América: ¿cuál es la clave del éxito del avión brasileño?

Con un reciente preacuerdo con Brasil, Uruguay se une a la lista de más de 15 países del mundo que operan los aviones Super Tucano, uno de los desarrollos de la empresa brasileña Embraer que ha tenido más suceso en el mundo por sus cualidades para vuelos de combate, vigilancia aérea y entrenamiento.La operación terminó de acordarse en la última cumbre del Mercosur en Paraguay, donde el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, mantuvo una breve charla con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos dieron el visto bueno final para la transacción. Según consignó el diario uruguayo El País, Uruguay adquirirá seis aviones A-29 Super Tucano a un precio de 100 millones de dólares a pagar en un plazo de entre 10 y 15 años.El ministro de Defensa uruguayo, Armando Castaingdebat, explicó a la prensa de su país que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) había analizado aviones "coreanos, checos, italianos y argentinos" antes de decidirse por los brasileños en "una mezcla de decisión técnica, económica y hasta política, en cuanto a buscar algo regional para interacción".En efecto, el jerarca destacó que las "excelentes relaciones" entre las fuerzas aéreas de ambos países permitieron que Uruguay tuviera pilotos entrenados en aviones Super Tucano aun cuando no contaba con esas aeronaves "ni pensaba llegar a tener".El acuerdo de Brasil con Uruguay se suma al hecho en febrero de 2024 con Paraguay, cuando anunció la adquisición de seis unidades por un precio de 121 millones de dólares. Tanto Uruguay y Paraguay adujeron que buscaron estos aviones para combatir los vuelos ilegales que azotan a sus cielos, principalmente al servicio del narcotráfico y el crimen organizado.En diálogo con Sputnik, el analista en temas de Defensa Santiago Rivas recordó que el Super Tucano nació en la década de 1990 cuando la empresa brasileña Embraer buscó renovar su antiguo modelo Tucano, que también había tenido gran éxito durante los 70.Si bien el Tucano había sido diseñado como un avión de entrenamiento avanzado —llegando a ser utilizado incluso por Francia y Reino Unido— las fuerzas que los operaban comenzaron a utilizarlo como avión de combate, presionando a Embraer a diseñar un nuevo Tucano con mayor capacidad.La explosión del Super Tucano como modelo llegaría comenzado el siglo XXI y en el contexto de nuevas circunstancias internacionales. "Los atentados del 11 de septiembre marcaron un incremento de lo que se conoce como guerra asimétrica, es decir, contra fuerzas terroristas o guerrilleras que prácticamente no tienen armamento antiaéreo", contextualizó Rivas, editor del sitio especializado Pucará.En eso colaboró también, apuntó Rivas, el progresivo descenso en el presupuesto militar de muchos países del mundo y especialmente los latinoamericanos, que eventualmente debían renovar sus capacidades aéreas con fondos escasos. Si bien la lucha contra el terrorismo no era el principal objetivo, los países sudamericanos comenzaron a tener como una de sus mayores preocupaciones la proliferación del narcotráfico y el uso de avionetas y aviones de bajo costo para trasladar drogas a través del espacio aéreo.Un éxito en América LatinaColombia fue, de hecho, el primer cliente de Embraer fuera de Brasil. Entre 2006 y 2008 la compañía brasileña le entregó 25 aviones que la Fuerza Aérea Colombiana había adquirido, en ese momento, por unos 234 millones de dólares. Además de para entrenamiento, los aviones fueron utilizados en misiones contra la guerrilla, como la Operación Fénix que en 2008 acabó con la vida del entonces número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes, en la frontera entre Colombia y Ecuador.Desde entonces, también Chile y Ecuador han incorporado a los Super Tucano, en el marco de una expansión del modelo que también alcanzó a República Dominicana y a la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos, que llegó a adquirir una veintena de unidades hace una década y transferir algunas a Afganistán. También lo utilizan en la actualidad países africanos como Angola, Burkina Faso, Mali o Nigeria, entre otros.Para Rivas, las últimas adquisiciones de Paraguay y Uruguay demuestran la utilidad de estos modelos en el combate da los vuelos ilegales, un flagelo creciente en ambos países. El bajo presupuesto militar de ambos países hace que los Super Tucano se conviertan en una posibilidad óptima para vigilar el espacio aéreo e interceptar "el grueso de los vuelos ilegales" que se realizan con aviones pequeños, a baja velocidad y a muy baja altitud para intentar evitar a los radares.A esto se suma, recordó Rivas, que Brasil ha seguido una "política de Estado" en materia de fabricación de aviones militares a través de Embraer, ofreciendo no solo precios accesibles sino capacidades de financiación a países con presupuestos militares acotados.¿Una mejor opción que un F-16 para combatir los vuelos ilegales?El experto consideró que para este tipo de usos un Super Tucano resulta una mejor opción que aviones caza de gran porte como, por ejemplo, los F-16 fabricados por la estadounidense Lockheed Martin y que recientemente argentina adquirió para la defensa de su espacio aéreo.Rivas recordó, además, que un F-16 puede tener un costo de entre 9.000 y 10.000 dólares por hora de vuelo mientras que el Super Tucano ronda los 1.500 dólares la hora, lo que lo hace aproximadamente "ocho veces más barato". "Si uno va a pelear contra una guerrilla o el narco no necesita tener las capacidades del F-16 porque el otro no te va a tirar con nada y con el Super Tucano se puede cubrir a mucho menor costo", apuntó.Para el analista, ni a Paraguay ni a Uruguay les convendría apostar por aviones de mayor capacidad al tratarse de países sin hipótesis de conflicto a la vista. Por eso, remarcó que para ambos países apostar por aviones caza como un F-16 "no tiene sentido por ser un gasto enorme y con más de 99% de posibilidades de que nunca se usen operativamente".Aun así, advirtió que estos países ya deberían pensar en complementar sus flotas de Super Tucano con aviones jet o de reacción ante la creciente velocidad que pueden desarrollar los vuelos ilegales. Rivas señaló que algunos grupos criminales han incorporado jets privados para trasladar drogas que, además de permitir capacidades de carga de hasta unos 1.000 kilos, les proporcionan velocidades que superan ampliamente a aviones como el Super Tucano.

