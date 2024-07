https://latamnews.lat/20240711/la-cancilleria-rusa-explica-por-que-moscu-no-participara-en-la-proxima-cumbre-de-ucrania-1156065040.html

La Cancillería rusa explica por qué Moscú no participará en la próxima cumbre de Ucrania

"Esta es otra manifestación de fraude", así el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, calificó la próxima cumbre sobre el arreglo del... 11.07.2024, Sputnik Mundo

Sin embargo, continuó, la geografía no tiene una gran importancia, "importa más el contenido, con el que todo está muy claro". En sus palabras, esta retórica de siempre tiene como objetivo sacar adelante la "fórmula Zelenski", absolutamente estancada y de ultimátum, con un desprecio consciente hacia otras iniciativas para resolver el conflicto ucraniano."Esta es otra manifestación de fraude. No aceptamos tales ultimátums y no vamos a participar en tales 'cumbres'", concluyó el viceministro.Suiza celebró el 15 y el 16 de junio una conferencia sobre Ucrania cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock.La declaración final de la cumbre consta de tres párrafos y llama a devolver al control de Kiev la planta nuclear de Zaporozhie, garantizar la navegación libre en los mares Negro y de Azov, y liberar a todos los prisioneros de guerra.Según los organizadores, de las 92 naciones presentes, 77 apoyaron el documento final y se sumó a ellas también la propia Suiza. Los países que rechazaron rubricar el documento fueron Arabia Saudita, Armenia, Baréin, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Libia, México, Sudáfrica, Tailandia y el Vaticano, así como Irak y Jordania, si bien estas dos naciones figuraron en la lista inicial de firmantes por un error.

