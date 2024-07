https://latamnews.lat/20240711/la-declaracion-final-de-la-otan-indica-la-reaccion-histerica-del-bloque-a-los-contactos-de-putin-1156062303.html

La declaración final de la OTAN indica la "reacción histérica" del bloque a los contactos de Putin

Sputnik Mundo

La declaración final de la cumbre de la OTAN en EEUU demuestra el nulo interés de los países de la alianza por encontrar una solución diplomática al conflicto...

"[La declaración final] refleja cero interés o intención de encontrar una solución negociada al conflicto ucraniano. En su lugar, hace hincapié en el curso irreversible de la adhesión de Ucrania a la OTAN, que nunca sucederá debido a la oposición de Rusia, por lo que no hará más que prolongar la guerra actual de manera imprudente e innecesaria", indicó a Sputnik el destacado economista estadounidense y profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs.Como señaló el analista, el documento también atribuye erróneamente toda la culpa del conflicto actual a Rusia, "ignorando por completo el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, el fracaso de los acuerdos de Minsk" y la expansión de la alianza.Precisó que, de acuerdo con la Carta de la ONU, la alianza es una fuerza defensiva, aunque el bloque "ha participado repetidamente en operaciones ofensivas de cambio de régimen, como ha sido el caso en Afganistán, Irak, Serbia, Libia, Ucrania y otros países".Hay una segunda parte "aún más hilarante de esta declaración, en la que anuncian que armarán a Ucrania, establecerán su propio orden en todo el mundo, y se encargarán China y la región Asia-Pacífico", agregó a Sputnik el politólogo Yuri Svétov.En sus palabras, las tesis de la declaración demuestran la "reacción histérica" de los países de la OTAN ante los contactos que mantiene el presidente ruso, Vladímir Putin. "Estos incluyen reuniones en el seno de la OCS [la Organización de Cooperación de Shanghái], la visita de [el primer ministro indio Narendra] Modi, y contactos en el marco de los viajes del propio Putin. La OTAN está histérica porque parece que han construido un muro alrededor de Putin y no está funcionando. Así que solo les queda una cosa: el tono de ultimátum, estas exigencias de paz", subrayó. El politólogo resumió que esto "es lo más sorprendente: la OTAN, que une a 500 millones de personas, hace estas exigencias, en particular, a China y la India, que juntas tienen cinco veces más población, por no hablar de su potencial económico".

