Hizbulá promete dejar de atacar Israel si se logra una tregua en Gaza

El máximo dirigente del movimiento islamista Hizbulá, Hassan Nasrallah, afirmó que su organización —asentada en el Líbano— dejará de atacar a Israel si se... 11.07.2024, Sputnik Mundo

Durante un discurso en la ceremonia de homenaje al dirigente Muhammad Nasser Abu Nimah, el jefe máximo de Hizbulá aseguró que, si se logra un acuerdo sobre un alto el fuego en Gaza, el frente norte cesará los ataques contra el país hebreo.Sin embargo, advirtió que, si Israel decide atacar el sur del Líbano después del cesar las hostilidades en la Franja de Gaza, el grupo armado defenderá su país y no tolerará una ocupación israelí. En su intervención, Nasrallah respondió a las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. y le recordó que un tanque israelí en Rafah no logró avanzar en un área pequeña. "Entonces ¿cómo pude amenazar invadir el sur del Líbano con este tanque?", cuestionó.De acuerdo con el reporte de Al Mayadeen, el dirigente afirmó que la batalla en el frente libanés no tiene un nombre especial, pero los objetivos de esa contienda se logran día tras día. "El enemigo [Israel] lo reconoce, pues se agota su Ejército en todos los niveles", afirmó. Asimismo, recordó que el Ejército israelí no puede evacuar el norte del país hebreo por temor a la infiltración de grupos de Hizbulá, especialmente después de perder a su equipo de espionaje y sufrir una grave escasez de personal, según él. Por ello, dijo Nasrallah, Tel Aviv obliga a los "ultraortodoxos" a reclutarse y extiende el servicio militar obligatorio, lo cual tiene un gran impacto económico y social en la vida israelí, añadió.El máximo dirigente de Hizbulá confirmó que se espera el resultado de las negociaciones para lograr un alto al fuego en Gaza, pues "el mundo entero reconoce que Israel es incapaz de resolver la batalla militarmente y deben detenerse las hostilidades". El grupo Hamás, dijo, negocia en su nombre y en el de todo el Eje de Resistencia Islámica, por eso cualquier decisión que satisfaga a ese grupo combatiente, Hizbulá lo acogerá con afecto, señaló.

