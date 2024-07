https://latamnews.lat/20240704/no-hay-plan-no-hay-salida-israel-se-centra-en-hizbula-en-plena-escalada-en-la-franja-de-gaza-1155906663.html

"No hay plan, no hay salida": Israel se centra en Hizbulá en plena escalada en la Franja de Gaza

El 3 de julio, trascendió de que un ataque israelí había aniquilado a uno de los altos mandos de Hizbulá en el sur del Líbano. 04.07.2024, Sputnik Mundo

Funcionarios de salud palestinos señalaron el 2 de julio que un ataque israelí se cobró la vida de al menos nueve personas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, menos de un día después de que el Estado ordenara la evacuación de los palestinos de esa ciudad. Según Sam Rose, director de planificación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), unas 250.000 personas huyeron a una nueva "zona prohibida", y otras 50.000 podrían escapar también en un futuro próximo debido a su proximidad a los combates.La noticia del traslado de los palestinos es lamentable, ya que muchos de los más de un millón de civiles palestinos que se refugiaron en Jan Yunis tras el asalto israelí a Rafah se ven de nuevo desplazados forzosamente, señaló Rachel Blevins, periodista de Sputnik.El periodista ecuatoriano, Esteban Carrillo, comentó la actual crisis humanitaria en la Franja de Gaza, así como las amenazas de Israel contra Hizbulá. Carrillo sugirió que no existe tal cosa como una "zona segura" en la Franja de Gaza y que no la ha habido durante los "últimos nueve meses"."No tienen casas. Su gente está durmiendo en la calle", expresó."Gaza es un lugar muy pequeño. Tiene unos 360 km cuadrados. Es como una pequeña ciudad estadounidense, y nueve meses después está siendo arrasada, está siendo destruida. Sin servicios, sin agua potable, sin electricidad, sin calefacción durante el invierno. Ni aire fresco en verano. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen además de matar a montones de civiles? ¿Qué hace el Ejército israelí allí? Están agotando sus suministros de municiones. Esencialmente, están funcionando con humo en este momento", añadió.También señaló que en Gaza no queda ningún hospital en funcionamiento, salvo uno, que ahora también está en peligro."Y Jan Yunis es también el hogar del último hospital que apenas funciona en Gaza, que es el Hospital Nasser. Y también está amenazado en este momento. Así ha sido durante los últimos nueve meses", dijo Carrillo.El experto también acusó a Israel de genocidio y señaló que el principal objetivo de derrotar a Hamás, el Gobierno de Netanyahu no lo consiguió en toda la operación de nueve meses.Israel parece dispuesto a reducir sus bombardeos sobre Gaza y dirigir su atención hacia el norte, con una posible guerra contra Hizbulá, opinó Blevins. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró a principios de julio que no ha habido indicios de que Israel vaya a reducir sus bombardeos sobre la Franja de Gaza."¿Cómo van a bajar el ritmo cuando el Pentágono envía armas una media de cada cuatro días? Bombas y proyectiles y munición, y están golpeando Gaza con tal ferocidad que existe la preocupación de que se estén quedando sin proyectiles, a pesar de que se siguen reponiendo", señaló Carrillo."Así que el único plan aquí era, sí, matar a tantos palestinos como fuera posible para hacer esta franja inhabitable. (...) [Israel no ha conseguido] absolutamente nada. La destrucción total de la Franja de Gaza no era un objetivo estratégico de la invasión, cierto. Era derrotar a Hamás. No están ni cerca de eso", dijo Carrillo.El analista señaló que Israel no tenía un plan desde el principio de la operación."Y creo que los dirigentes israelíes esperan que este sea también su caso, para poder continuar con su genocidio y su campaña de limpieza étnica sin tener que hacer frente a tanta presión de la escena mundial", agregó.El 18 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habrían aprobado y validado planes operativos para una ofensiva en el Líbano. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, declaró que Israel estaba "muy cerca" de tomar la decisión de "cambiar las reglas" contra Hizbulá y el Líbano y amenazó con destruir el movimiento "en una guerra total" y "golpear duramente" al Líbano.Durante la entrevista, la periodista Blevins sugirió que Israel podría querer intensificar las tensiones con el Líbano como forma de distraer la atención mundial de la crisis humanitaria en Gaza."[Israel no ha sido] capaz de enfrentarse a Hamás en Gaza después de nueve meses. Hizbulá puede hacer sentir a Israel un dolor que nunca antes había sentido en cuestión de días. Los dirigentes israelíes amenazan con devolver el Líbano a la Edad de Piedra. ¿Qué creen que le pasará a Israel? Lo que Hizbulá le va a hacer a Israel no va a ser exactamente lo mismo, si no peor, porque Hizbulá no está agotado. Hizbulá no está cansado. Hizbulá no lleva nueve meses librando una guerra brutal", sugirió Carrillo.También subrayó que Israel no está preparado para la guerra con Hizbulá, todas sus decisiones podrían provocar más guerra en la región."[Israel no sabe] dónde está Hizbulá. Hizbulá también tiene una red de túneles en la frontera. Así que es la misma situación en la que se encontrarían en Gaza. Lo único que podrían buscar es la infraestructura libanesa, y eso solo desataría la ira no solo de Hizbulá, sino de la resistencia iraquí que ya se había comprometido a unirse a esta lucha. Los yemeníes ampliarían sus operaciones. Incluso allí, en Afganistán, los talibanes se han ofrecido a enviar soldados para luchar contra Israel. También Irán, que está diciendo que si Israel expande la guerra en el Líbano, Hizbulá tiene todo nuestro apoyo", afirmó.Carillo se mostró escéptico al responder a la pregunta si Hizbulá cumpliría las exigencias israelíes y se retiraría de las zonas fronterizas más allá del río Litani."Ya saben, es un Estado de genocidio. Así que, por supuesto, no se van a mover. El Ejército libanés no puede realmente defender el Líbano en la medida en que el Líbano necesita ser defendido. Recuerden que el Líbano es un país muy, muy afectado por la crisis", añadió."El Líbano es miembro de la Liga Árabe. El Líbano es un país que tiene lazos con Estados Unidos, con la UE, hay una embajada estadounidense aquí, una embajada británica, una embajada francesa", añadió.El 3 de julio, se informó que un ataque israelí mató a uno de los principales comandantes de Hizbulá en el sur del Líbano. Las FDI dijeron que habían matado a Muhamad Naser, de Hizbulá, y afirmaron que era el comandante de una unidad responsable de disparar desde el suroeste del Líbano contra Israel, informó Reuters.

