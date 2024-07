https://latamnews.lat/20240708/revelan-que-los-murcielagos-egipcios-tienen-memoria-humana-y-saben-planificar-el-futuro-1155991809.html

Revelan que los murciélagos egipcios tienen memoria "humana" y saben planificar el futuro

Revelan que los murciélagos egipcios tienen memoria "humana" y saben planificar el futuro

Sputnik Mundo

Científicos de la Universidad de Tel Aviv llevaron a cabo una investigación sobre una especie de murciélagos en cautividad y su comportamiento, y concluyeron... 08.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-08T13:13+0000

2024-07-08T13:13+0000

2024-07-08T13:13+0000

ciencia

murciélagos

medioambiente

animales

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/08/1155993047_0:257:958:795_1920x0_80_0_0_eee3d3a4d0e66afe6aef65eb7040bbea.jpg

Los investigadores observaron el comportamiento de murciélagos frugívoros egipcios salvajes (Rousettus aegyptiacus), una especie común en el África subsahariana y el valle del Nilo, que mapeaban los patrones espaciotemporales de los recursos en su entorno.Tras un largo periodo de cautividad en el zoo de la Universidad de Tel Aviv, los murciélagos evitaban los árboles que ya no daban frutos, señala el estudio publicado en la revista Current Biology.Como a otros tipos de esta especie, a los murciélagos frugívoros egipcios les gusta especialmente la fruta jugosa y dulce. Por lo tanto, los científicos propusieron una hipótesis de que estos animales recuerdan la ubicación de los árboles donde pueden alimentarse de su manjar favorito. Para ello, instalaron rastreadores GPS en varios murciélagos para seguir sus trayectorias de vuelo durante varios meses.De esta manera, descubrieron que los murciélagos tienen en cuenta tanto el pasado como las perspectivas futuras a la hora de tomar decisiones sobre su alimentación, o sea, no siempre van a los mismos árboles a alimentarse.Pero los murciélagos jóvenes no lo hacían, lo que sugiere que este comportamiento es adquirido, no innato. Además, los académicos descubrieron que los especímenes no salen de su colonia sin un destino específico en mente, sabiendo exactamente adónde ir al anochecer para encontrar comida.Esto indica que estos animales construyen un mapa mental preciso de la posición de los árboles que les interesan y tienen un sólido conocimiento de su entorno, recordando incluso los frutos que da un árbol concreto.

https://latamnews.lat/20240706/hallan-en-indonesia-las-pinturas-rupestres-mas-antiguas-del-mundo--video-1155967151.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

murciélagos, medioambiente, animales