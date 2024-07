https://latamnews.lat/20240706/hallan-en-indonesia-las-pinturas-rupestres-mas-antiguas-del-mundo--video-1155967151.html

Hallan en Indonesia las pinturas rupestres más antiguas del mundo | Video

Hallan en Indonesia las pinturas rupestres más antiguas del mundo | Video

Sputnik Mundo

Una de las pinturas rupestres descubiertas hace poco en Indonesia ha resultado ser la más antigua del mundo, reveló un grupo de científicos. Representa a... 06.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-06T16:21+0000

2024-07-06T16:21+0000

2024-07-06T16:21+0000

ciencia

🎭 arte y cultura

indonesia

arqueología

antropología

🟠 video

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/06/1155967419_0:0:1814:1020_1920x0_80_0_0_50e627c959e98d95cde1ebaa7c253278.jpg

Pinturas rupestres de una antigüedad estimada en más de 51.000 años fueron descubiertas en la cueva de Leang Karampuang, en la isla indonesia de Sulawesi, por investigadores de la Universidad Griffith, la Universidad Southern Cross y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia.Las muestras fueron recogidas en 2017, pero datadas solo a principios de 2024. Este arte rupestre es unos 6.000 años más antiguo que el anterior poseedor del récord, hallado a solo 10 kilómetros, también en la cueva de Leang Karampuang.De acuerdo con los expertos, la pintura representa a tres teriántropos (híbridos, mitad animales y mitad humanos) y un cerdo salvaje, cuyas representaciones son frecuentes en esta región, lo que subraya la importancia de ese animal para las personas de aquella época.Para datar las capas de carbonato cálcico que se habían formado sobre el arte, los investigadores utilizaron series de datación con uranio, que consistían en extraer de ellas muestras de piedra caliza. Así, la edad fue calculada midiendo la proporción de torio y uranio.Este método permitió a los investigadores datar las capas con mayor precisión al garantizar que los materiales más jóvenes y los más antiguos no se mezclaran.El equipo indica que es difícil de interpretar lo que ocurre en las pinturas y que no está claro qué animales inspiraron a los híbridos humano-animales, ya que fueron dibujados como figuras de palo. Igualmente, el hallazgo contradice la opinión de los científicos de que el arte rupestre primitivo consistía en personajes individuales y no en escenas en las que esos interactuaban entre sí.Los resultados de la investigación están publicados en la revista Nature.

https://latamnews.lat/20240703/cientificos-rusos-examinan-una-momia-de-lobo-de-44000-anos-descubierta-en-el-permafrost--fotos-1155859499.html

indonesia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, indonesia, arqueología, antropología, 🟠 video