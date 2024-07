https://latamnews.lat/20240705/francia-desplegara-30000-policias-de-cara-a-las-elecciones-parlamentarias-1155935349.html

Francia desplegará 30.000 policías de cara a las elecciones parlamentarias

Francia tiene previsto desplegar el 7 de julio a unos 30.000 policías en todo el país tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas, según el Ministro... 05.07.2024, Sputnik Mundo

El ministro del Interior añadió que 5.000 policías estarían de servicio en París y sus alrededores para que "la derecha y la izquierda radicales no aprovechen la situación para provocar el caos".El anuncio de Darmanin se produce después de que un número creciente de candidatos y activistas políticos en Francia hayan sido objeto de ataques violentos o verbales. El 3 de julio por la noche, un grupo de jóvenes fue detenido después de que Prisca Thevenot, portavoz del Gobierno, dijera que ella, su adjunto y un activista del partido habían sido agredidos mientras pegaban carteles de campaña en Meudon.No obstante, los candidatos de la Agrupación Nacional también fueron objetos de ataques, como la diputada al Parlamento Europeo, Marie Dauchy, que afirmó haber sido "agredida violentamente" mientras hacía campaña en un mercado de La Rochette, cerca de Grenoble. El candidato conservador, Nicolas Conquer, también se quejó de que a él y a una compañera les habían lanzado huevos tras un incidente ocurrido el mes anterior, cuando otro candidato de la Agrupación Nacional tuvo que ser atendido en el hospital tras ser agredido por repartir panfletos.Se espera que la votación del 7 de julio se incline fuertemente a favor de la Agrupación Nacional y le permita convertirse en el mayor partido del parlamento, aunque no pueda alcanzar los 289 escaños necesarios para formar el próximo Gobierno, informó The Guardian. Y Le Pen afirmó el 4 de julio que su partido podría alcanzar la mayoría si la participación electoral es alta.Sin embargo, más de 200 candidatos de todo el espectro político francés retiraron sus candidaturas para dejar vía libre al partido que mejor pueda derrotar a la Agrupación Nacional. Los últimos sondeos también sugieren que la Agrupación Nacional obtendrá entre 210 y 240 escaños, justo por debajo de los 289 necesarios para formar Gobierno.La Agrupación Nacional quedó primera en la primera vuelta de las elecciones del pasado 30 de junio, con el 33% de los votos, seguida de la alianza Nuevo Frente Popular (NFP), con el 28%.

