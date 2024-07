https://latamnews.lat/20240704/la-decision-de-macron-de-convocar-a-elecciones-en-la-previa-de-los-jjoo-es-irresponsable-1155924063.html

La decisión de Macron de convocar a elecciones en la previa de los JJOO es "irresponsable"

El diario 'Financial Times' recogió el testimonio de miembros de la organización del evento deportivo, que comenzará a fin de mes en París, así como también de... 04.07.2024, Sputnik Mundo

La decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de convocar elecciones anticipadas "ha ensombrecido los Juegos Olímpicos de París", afirma el diario británico, citando la agitación que han provocado en la ciudadanía los comicios parlamentarios, faltando apenas tres semanas para el comienzo de la cita deportiva.La decisión de Macron de disolver el parlamento francés tras el fracaso de su partido en las elecciones europeas a comienzos de junio fue "catastrófico para los Juegos", le dijo al FT Pascal Boniface, director del think tank parisino Iris y experto en política del deporte. "Estamos en la más espesa niebla sobre su futuro".El inesperado anuncio, que tomó por sorpresa incluso a los más cercanos miembros de su gabinete, incluyendo al primer ministro Gabriel Attal, fue justificado por Macron argumentando que era necesario "clarificar la situación política", tras la arrollada victoria de Agrupación Nacional (AN), el partido de Marine Le Pen, la principal líder opositora, en los comicios para renovar el parlamento de la Unión Europea.Sin embargo, la estrategía de Macron terminó siendo un rotundo fracaso, con AN obteniendo el primer lugar en las elecciones del pasado 30 de junio con un 33%, la coalición de izquierda muy cerca al obtener el 31% de los votos y el partido del presidente en un lejano tercer lugar, con apenas el 21%. Según todos los sondeos, este aplastante triunfo se repetirá en la segunda vuelta que se realizará este domingo 7 de junio. Un clima de desunidad nacionalPierre Rabadan, un alto funcionario de la alcaldía de París y miembro del equipo de planificación de los Juegos Olímpicos, dijo al Financial Times que había quedado "estupefacto" por la decisión "irresponsable" de Macron.En especial, señaló el efecto negativo que tiene en cuestiones operativas el hecho de que los miembros de la policía de la ciudad deban trabajar al mismo tiempo para garantizar la seguridad de los juegos olímpicos y de las elecciones. Esto sin contar lo que ha significado el despliegue de agentes para frenar los disturbios que ya se han registrado en París, una ciudad que ha votado siempre a la izquierda y es reacia a Le Pen, situación que podría escalar si gana este domingo AN y se generaran más protestas y revueltas violentas."Habíamos pensado en todos los escenarios posibles, excepto la disolución de la Asamblea", añadió Rabadan, ex jugador profesional de rugby del Stade Français, uno de los principales equipos del país. El ahora funcionario recalcó además el clima de desunidad nacional que se vive en el país debido a las elecciones, transmientiendo así un mensaje negativo acerca de Francia para el mundo.Todos estos problemas se suman a la amenaza de boicot que han lanzado los cuatro sindicatos (policías, controladores aéreos, recolectores de basura y operadores de trenes y autobuses) que representan al personal que trabajan en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle.Los trabajadores reclaman "una bonficación uniforme y justa", que todavía no se ha pactado, por realizar sus tareas en verano y en un contexto de mayor exigencia; de lo contrario, advirtieron, dejarán de trabajar hasta que lleguen a un acuerdo.

