Los costos de la vivienda en EEUU, en su nivel más alto desde 2007

Los gastos para comprar una casa en Estados Unidos –incluidos los pagos de hipotecas, seguros de propiedad e impuestos– alcanzaron el 35,1% del salario... 03.07.2024

De acuerdo con el medio estadounidense The Washington Times, el aumento de los precios puede atribuirse a la inflación que aqueja al país norteamericano, así como a las tasas hipotecarias del 7%. Además, en más de la tercera parte de los mercados estadounidenses, según la nota, el costo de adquirir una vivienda representó el 43% del salario local promedio. A decir del director ejecutivo del sitio de noticias inmobiliarias Attom, Rob Barber, estos datos representan un claro desafío para los compradores de vivienda. Si bien reconoció que es normal que estas tendencias se intensifiquen durante la temporada de compras de primavera, cuando aumenta la demanda de los compradores, "las condiciones de este año son particularmente difíciles para quienes buscan una casa". En tanto, los condados de Orange y Alameda, en California, así como Brooklyn y Nassau, en Nueva York, experimentaron las caídas más significativas en la capacidad de comprar una casa. En una entrevista previa con Sputnik, el empresario Aquiles Larrea, director ejecutivo de Larrea Wealth Management, detalló que los estadounidenses estaban "gastando más dinero en un momento en que las tasas de interés subieron, por lo que, por defecto, las tasas de interés de las tarjetas de crédito también suben".El experto en finanzas dijo que el aumento histórico en la deuda de las tarjetas de crédito es un resultado tardío del pico de inflación reflejado a mediados de 2022, luego de la decisión de la Administración Biden de imponer sanciones a Rusia.En ese sentido, explicó que la ciudadanía no siente los efectos de la tasa de inflación general, que mide, a diferencia de la inflación subyacente, el aumento de todos los precios dentro de una economía, incluidos los alimentos y la energía, y que suele ser más volátil, hasta meses después."Esto es resultado de haber sufrido una inflación superior al 9% hace un año", dijo Larrea. "El daño ya está hecho. La gente tiene que usar sus tarjetas de crédito, gastar más dinero, y no es un buen augurio para el país".

