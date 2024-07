https://latamnews.lat/20240703/hallan-codigos-militares-ucranianos-en-la-libreta-de-un-mercenario-extranjero-1155876875.html

Hallan claves militares de Kiev en la libreta de un mercenario extranjero en Ucrania

Hallan claves militares de Kiev en la libreta de un mercenario extranjero en Ucrania

03.07.2024

El Ejército ruso encontró el cuaderno tras un ataque a un bastión ucraniano en la dirección de Krasni Limán. En las anotaciones del mercenario extranjero había claves de varias ramas de las fuerzas ucranianas y otras unidades de combate, algunos en español y otros en inglés.En particular, las anotaciones del cuaderno contenían los siguientes nombres en clave: amigo (sabroso), enemigo (feo), infantería (vodka), aviación (soda), artillería (fanta), dron (pizza), amigo en la trinchera (vallhala), amigo en el frente (jaguar), vehículo (cerveza), francotirador (jugo), ametralladora (café), disparo (luz), lanzagranadas automático (pasta) y artillería pesada (cola). Un soldado ruso dijo al corresponsal de Sputnik que la libreta pertenecía a un mercenario hispanohablante, en el que anotó palabras básicas para comunicarse con las tropas ucranianas.Añadió que los mercenarios extranjeros tienen dificultades para comunicarse con el grupo y "no se puede hablar de acciones coordinadas".A finales del 2023, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que, desde el inicio de la operación especial, las Fuerzas Armadas rusas habían eliminado a más de 5.900 mercenarios, incluidos los procedentes de países de la OTAN: 1.427 de Polonia, 466 de Estados Unidos y 344 del Reino Unido.Desde el Kremlin advirtieron sobre consecuencias nefastas para cualquier militar o instructor extranjero que entrena a los militares ucranianos. "Todos los instructores que participan en el entrenamiento de militares del régimen ucraniano no tienen ninguna inmunidad", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.En junio pasado, el Gobierno de Colombia alertó a los posibles mercenarios que estén pensando en viajar a Europa del Este sobre los riesgos que existen si se unen al Ejército ucraniano, incluso aunque tengan experiencia militar."El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los colombianos que por voluntad propia han decidido aceptar ofertas en Ucrania, tener presente que la situación actual en ese país representa un riesgo para la vida, inclusive para aquellos con experiencia militar", indicó la Cancillería en un comunicado.

ucrania

