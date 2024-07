https://latamnews.lat/20240702/un-lider-caribeno-pide-a-los-paises-ricos-asumir-responsabilidades-por-el-cambio-climatico-1155852260.html

Un líder caribeño pide a los países ricos asumir responsabilidades por el cambio climático

Un líder caribeño pide a los países ricos asumir responsabilidades por el cambio climático

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, acusó a la Unión Europea (UE) de "charlatanería" y denunció la falta de voluntad política...

Mientras el huracán Beryl toca tierra en las islas caribeñas como un fenómeno meteorológico "extremadamente peligroso", el líder regional pidió a los países occidentales cumplir con sus compromisos para hacer frente a los efectos del calentamiento global, entre los cuales se encuentran tormentas, ciclones y huracanes cada vez más intensos. Mientras sufre los estragos de Beryl, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas criticó que el calentamiento global, según él, no sea un tema importante en los procesos electorales de Europa y Estados Unidos, ya que el cambio climático no es un asunto que rinda muchos votos. "Lo mismo está ocurriendo en otras partes de las elecciones en Europa occidental y Estados Unidos a medida que los países se desplazan hacia la derecha", agregó.Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos este 1 de julio, Beryl continúa produciendo vientos catastróficos y marejada ciclónica que amenazan la vida a las Islas Granadinas, isla Carriacou Island y Granada."Esta es una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. Los residentes no deben salir de su refugio y permanecer en su lugar a través del paso de estas condiciones que amenazan la vida", informó el NHC en una actualización sobre la tormenta en su sitio web.

