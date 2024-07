Israel enfrenta un conflicto complejo con Hamás en Gaza, y su equipo disponible podría no ser suficiente para continuar. Además, en la puerta podría estar una... 02.07.2024, Sputnik Mundo

Los generales israelíes querrían una tregua con Hamás para recobrar fuerzas y armamento

© AFP 2023 / JACK GUEZ Soldados israelíes sostienen un féretro del soldado Omer Smadja, muerto en medio de los combates entre Israel y el grupo militante palestino Hamás en la Franja de Gaza, durante su funeral en un cementerio militar en Netanya, el 21 de junio de 2024. © AFP 2023 / JACK GUEZ

Israel enfrenta un conflicto complejo con Hamás en Gaza, y su equipo disponible podría no ser suficiente para continuar. Además, en la puerta podría estar una guerra amplia y directa con Hizbulá. Todo ello ha orillado a varios altos mandos del Ejército a pedir una tregua temporal para retomar fuerza, según el diario 'The New York Times'.