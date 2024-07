https://latamnews.lat/20240702/bielorrusia-pone-en-alerta-sus-fuerzas-por-actividad-de-ucrania-en-la-frontera-1155864837.html

Bielorrusia pone en alerta sus fuerzas por la actividad de Ucrania en la frontera

Bielorrusia pone en alerta sus fuerzas por la actividad de Ucrania en la frontera

Debido a la activación de las FFAA de Ucrania en la frontera con Bielorrusia, la Fuerza Aérea y la defensa antiaérea han sido puestas en estado de alta... 02.07.2024, Sputnik Mundo

"Les garantizo que no permitiremos ningún enfrentamiento en la frontera con Ucrania, no habrá ninguno", declaró en una reunión solemne con motivo del Día de la Independencia de Bielorrusia en Minsk.Además, comunicó que las fuerzas de seguridad bielorrusas "bloquearon tanto la frontera meridional", con Ucrania, "como la occidental", con la Unión Europea (UE), para "evitar cualquier paso en falso". El mandatario subrayó también que su país no pretende involucrarse en ninguna hostilidad y agregó que la OTAN necesita una excusa para "arrastrar a Bielorrusia a una guerra". Debido a la activación de los militares ucranianos en la frontera con Bielorrusia, prosiguió, Minsk puso en alerta máxima a su Fuerza Aérea y a la defensa antiaérea de Bielorrusia y Rusia, desplegando los sistemas de defensa antiaérea Polonez y los sistemas de misiles Iskander. En caso de agresión por parte de Ucrania habrá "un ataque con todo tipo de armas contra determinados objetivos".

