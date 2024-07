https://latamnews.lat/20240701/los-paises-bajos-autorizan-el-envio-de-24-cazas-f-16-a-ucrania-1155848414.html

Los Países Bajos autorizan el envío de 24 cazas F-16 a Ucrania

Los Países Bajos autorizaron el envío de 24 aviones de combate F-16 a las fuerzas ucranianas, los cuales serán entregados en breve, declaró este 1 de julio la... 01.07.2024, Sputnik Mundo

"El 19 de junio, la ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo [Liejse Schreinemacher] emitió la autorización de exportación de 24 aviones F-16 y siete motores de aviones F-16. Países Bajos entregará pronto los primeros F-16 a Ucrania", dijo Ollongren en una carta a la Cámara de Representantes.A finales del año pasado, el Gobierno de los Países Bajos anunció que destinaría más de 2.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev durante 2024. Además, los Países Bajos han entrenado a 300 marines ucranianos desde principios del año, de acuerdo con la Defensa neerlandesa. A pesar de que su postura ha sido en favor de Kiev desde que comenzó el conflicto ucraniano en febrero de 2022, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, señaló recientemente que Países Bajos no tiene planes de enviar instructores militares a Ucrania, como sí lo harán otras naciones europeas. "No, Países Bajos no piensa hacer lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron", dijo en junio pasado Rutte en una entrevista con el canal de televisión NOS.

