Las becas escolares propuestas por Sheinbaum ayudarán, "pero no son la panacea" para México

La propuesta de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de otorgar becas a todos los estudiantes de educación básica ayudará a mantener a los...

Tras ganar las elecciones del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum anunció que una de las reformas constitucionales a las que se dará prioridad una vez que se instale la nueva legislatura en el Congreso el próximo 1 de septiembre será para implementar el programa de la beca universal para todos los estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.Según la presidenta electa, más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes serán beneficiados con este programa, que iniciará con 5.930.627 alumnos de secundaria, en una primera etapa.En una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que su nuevo Gobierno tendrá los recursos necesarios para cumplir con este proyecto que, dijo, garantiza la educación como un derecho, sin necesidad de una reforma fiscal ni comprometer el déficit.Freno a la deserción e impulso a la movilidad socialPara la doctora Gómez Zarazúa, se trata de un acierto de política pública en virtud de que se pretende contribuir con un financiamiento para que los niños y niñas continúen sus estudios, disminuya la deserción escolar y, por ende, aumente la permanencia en el sistema educativo.Entre los efectos que podría tener el otorgamiento de becas estos estudiantes, la especialista enlista los siguientes:La exdirectora de la escuela normal de Guanajuato, con doctorado en Formación de Formadores, afirmó en entrevista con Sputnik que existe evidencia empírica, de acuerdo con los padres y madres de familia, sobre el impacto favorable que tienen las becas en el rendimiento académico de sus hijos.Señaló que una investigación de 2020 entre estudiantes entre 6 y 17 años documentó "un impacto positivo" en el rendimiento escolar y en la economía de las familias, situación que estimuló la permanencia escolar.Otras estrategias para rendimiento escolarSin embargo, otros estudios centrados en alumnos de licenciatura indican que el impacto que la beca tiene en el rendimiento de los alumnos no fue relevante."Si bien se reconoce la política actual para atender los grupos vulnerables, se plantean la necesidad de diseñar estrategias para que la beca tenga un impacto mayor en el rendimiento escolar y académico y en el logro de los aprendizajes, condición indispensable de la calidad educativa", afirma la especialista en tema educativos.Último lugar en aprovechamientoMéxico ocupa el último lugar en aprovechamiento académico de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el promedio escolar nacional es de 10 años; es decir, la población mexicana apenas cursa el primer año de bachillerato en promedio.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 49,9% de la población mexicana tenía un nivel de educación básica, 24% de media superior y solo un 21,6 % de educación superior mientras que 4,9% no contaba con escolaridad.Según el último reporte del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), relativo a 2022, en México el 34% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE (69%).Estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple, por ejemplo, comparar la distancia total a través de dos rutas alternas o convertir precios a una moneda diferente.Casi ningún estudiante en México destacó en matemáticas, lo que significa que alcanzaron el Nivel 5 ó 6 en la evaluación de matemáticas PISA (promedio de la OCDE: 9%). En Singapur, por ejemplo, 41% alcanzaron este nivel y en Japón y Corea del Sur, 23%.En estos niveles, los estudiantes pueden modelar situaciones complejas matemáticamente y pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas para resolver problemas relacionados con estas situaciones.En cuanto a lectura, 53% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en lectura, mientras que el promedio de la OCDE fue de 74%. Como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información con base en criterios explícitos, aunque a veces complejos, y pueden reflexionar acerca del propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan.En México, solo el 1% de los estudiantes obtuvo una puntuación en Nivel 5 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 7%). Estos estudiantes pueden comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o contrarios a la intuición y establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en ideas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información.Y en ciencias, alrededor del 49% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en ciencias, cuando el promedio de la OCDE es de 76%). Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y pueden utilizar ese conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida con base en los datos proporcionados.En México, casi no hubo estudiantes con desempeño destacado en ciencias, lo que significa que pocos se ubicaron en el Nivel 5 ó 6 (promedio de la OCDE: 7%). Estos estudiantes pueden aplicar de forma creativa y autónoma sus conocimientos sobre ciencias a una amplia variedad de situaciones, incluyendo las no familiares.Sin impacto en la calidad educativaEl doctor Alejandro Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, señaló que no hay evidencia de que los programas que han existido en esta Administración y en las pasadas de otorgar estímulos económicos a la demanda educativa hayan tenido incidencia en la mejora de la calidad educativa.De acuerdo con el investigador del IISUE, los programas de becas para estudiantes como Progresa, Oportunidades y otros permitieron mantener a la población estudiantil en las aulas al menos hasta la conclusión de la secundaria, donde las tasas de cobertura tienden a ser muy altas, pero que se reducen significativamente en educación media superior y la educación superior, lo que todavía "sigue siendo un gran reto en cobertura".De acuerdo con el Inegi, la tasa neta de matriculación en el curso escolar 2022-2023 fue de 95,8% en primaria, 82,9% en secundaria, y de 62,5% en educación media superior.Claridad en el gasto y posibles recortesPara el académico, es importante que las autoridades gubernamentales definan con claridad de dónde saldrán los recursos para financiar los programas como los que ha propuesto Sheinbaum, ya que existe la posibilidad de que hay recortes en otras áreas educativas.En su conferencia del 13 de junio, la mandataria electa afirmó que esta primera fase del programa de becas tendrá un costo de alrededor de 34.000 millones de pesos, pero reiteró que hay recursos y, aunque resaltó que no será necesario llevar a cabo una reforma fiscal, no dio más detalles sobre el financiamiento del programa.Márquez subrayó que el porcentaje del gasto federal en educación destinado a programas de becas se ha incrementado en esta administración al pasar en 2028 del 6,1% al 9,7% en 2023.Detalló que el periodo de 2018 a 2024 se ha incrementado el presupuesto en algunas áreas. Por ejemplo, las universidades Benito Juárez tuvieron un incremento entre 2020 y 2024 de aproximadamente 7,3%; los recursos para las becas para el bienestar Benito Juárez aumentaron 4,9% y La Escuela es Nuestra tuvo un incremento "impresionante" de 43,5% entre 2022 y 2024.Sin embargo, acotó el investigador, áreas que proporcionan servicios educativos a población vulnerable como el Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) el Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) o el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) vieron reducidos sus recursos durante el periodo de 2018 a 2024.

