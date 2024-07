https://latamnews.lat/20240701/la-izquierda-uruguaya-se-entusiasma-con-volver-con-un-discipulo-de-mujica-a-la-cabeza-1155849027.html

La izquierda uruguaya se entusiasma con volver con un discípulo de Mujica a la cabeza

La izquierda uruguaya se entusiasma con volver con un discípulo de Mujica a la cabeza

Sputnik Mundo

Las elecciones internas de Uruguay dejaron un resultado favorable para la coalición de izquierda Frente Amplio, con Yamandú Orsi como candidato único de cara a... 01.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-01T23:30+0000

2024-07-01T23:30+0000

2024-07-01T23:30+0000

américa latina

uruguay

josé mujica

carolina cosse

frente amplio

movimiento de participación popular (mpp)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/01/1155848870_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ac9af06e3e3c069ec07a748e1aac727c.jpg

Si bien la participación fue escasa —apenas votó el 36% de los 2,7 habilitados para hacerlo— las elecciones internas que Uruguay celebró el 30 de junio parecen haber fortalecido a la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que busca recuperar el Gobierno tras cinco años de gestión de Luis Lacalle Pou.En efecto, a pesar de que la cantidad de votantes en los comicios —únicos no obligatorios del ciclo electoral uruguayo— disminuyó en general, el FA estuvo cerca de duplicar su performance de las internas de 2019, convirtiéndose en la primera fuerza política a nivel nacional con ventaja sobre el gobernante Partido Nacional y su principal aliado, el Partido Colorado.Además, la coalición de izquierda logró anunciar su binomio presidencial de cara a las elecciones de octubre la misma noche del 30 de junio, complementando al ganador, Yamandú Orsi, con su principal contrincante en la interna, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.Del otro lado, el Partido Nacional mostró dificultades para anunciar la fórmula presidencial esa misma noche y su candidato, el exsecretario de la Presidencia y delfín de Lacalle Pou, Álvaro Delgado, acabó sorprendiendo a propios y extraños al presentar como candidata a la vicepresidencia a la ex dirigente sindical Valeria Ripoll, con escasa experiencia en el Partido Nacional.Para la experta, que el Frente Amplio haya podido reunir a los dos principales precandidatos en la misma fórmula presidencial la misma noche de la interna lo "deja muy bien parado" y constituye "aprendizaje" con respecto a lo que sucedió en 2019, cuando la demora en escoger la fórmula que acompañaría al candidato Daniel Martínez desató rispideces a la interna de la coalición."Los precandidatos ya habían adelantado que ocuparían un lugar en la fórmula más allá del lugar que terminaran teniendo en las elecciones y finalmente eso sucedió. Eso fue un aprendizaje de la dirigencia pero también fue una exigencia de la militancia frenteamplista para no repetir errores del pasado y que la unidad del FA sea lo más importante para triunfar en octubre", sostuvo.Además, Barceló elogió a Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, exministra de Industria y expresidenta de la telefónica estatal Antel durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015), que si bien perdió la interna con Orsi, "aporta un caudal de votos y de militantes muy importante a la coalición".La experta añadió que existen algunas otras "pistas" que podrían indicar que la oposición está bien posicionada para ganar las elecciones en la primera vuelta de octubre o el balotaje de noviembre, a pesar de que se trata de dos instancias que sí son obligatorias e impulsan al electorado a decantarse en función de un cierto "bipartidismo" entre el Frente Amplio y la Coalición Multicolor, como se ha denominado a la coalición de derechas que sostiene el Gobierno de Lacalle Pou.En ese sentido, mencionó como un factor positivo para el FA la baja votación que tuvieron en esta interna los dos principales socios del Partido Nacional: el histórico Partido Colorado y Cabildo Abierto, un partido de origen militar surgido en 2018 para participar por primera vez en los comicios de 2019. Ambas formaciones políticas vieron reducido su caudal de votación con respecto a las primarias de 2019 y, en el caso de los colorados, tuvo su votación más baja desde las primarias de 1999.El rol de José 'Pepe' MujicaA pesar de haber cumplido 89 años en mayo de 2024, y mantenerse en pleno tratamiento de un cáncer de esófago, el expresidente José Mujica no quiso alejarse del ajetreo político y mantuvo un papel preponderante en la campaña hacia las internas que finalmente dejaron a uno de sus preferidos, Yamandú Orsi, como candidato único del Frente Amplio.Mujica no solo había sido el principal orador del cierre de campaña de su espacio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el 20 de junio, sino que participó de varios actos y entrevistas en las semanas previas a las elecciones internas, incluso a pesar de las dificultades para hablar que le provocaron el cáncer y los efectos de las sesiones de radioterapia.A mediados de junio, el expresidente ironizó incluso ante medios uruguayos que la pérdida de medio pulmón que un disparo le provocó en sus épocas de guerrillero en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) le había dado "más espacio" a su corazón, favoreciendo una mejor recuperación.El mismo día de la elección, Mujica fue uno de los protagonistas de la jornada, reclamando que las primarias uruguayas comiencen a ser obligatorias y cuestionando los giros conservadores de los partidos tradicionales Nacional y Colorado. Sobre el final de la noche, también advirtió que el próximo mandatario de Uruguay deberá "pagar las cuentas" que de obras iniciadas pero no saldadas por el actual Gobierno.Pero Mujica también tiene, destacó la analista, un "rol de articulación política" hacia la interna del FA que le permite mantenerse como uno de los referentes de la izquierda uruguaya a la hora de tomar decisiones estratégicas, incluso aunque ya no forme parte de candidaturas o es probable que no vuelva a asumir una banca en el Senado a partir de 2025.Parte de esa influencia puede verse en el éxito que el MPP, expresado en la papeleta de votación 609, acumula elección tras elección. De hecho, el sector fundado por Mujica y otros extupamaros en 1989 es desde 2004 el más votado entre todas las expresiones políticas de Uruguay.Barceló destacó que la lista 609 "triplicó su votación de 2019" en estas internas, por lo que puede otorgársele gran parte de la responsabilidad de la buena votación que la coalición de izquierda tuvo en general.La analista enfatizó, de todos modos, que el MPP no se ha quedado únicamente con el liderazgo de Mujica y su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, ha logrado "generar nuevos liderazgos" con figuras más jóvenes. "Existe una renovación más allá de las figuras de Mujica y Topolansky, no solo en términos generacionales sino también de género", valoró la politóloga.Precisamente, el ascenso electoral de Yamandú Orsi, dos veces intendente de Canelones (el segundo departamento más poblado del país) y surgido en el seno del MPP, puede ser una muestra de cómo Mujica comienza a traspasar el liderazgo a otros dirigentes. Orsi, de 57 años, será candidato a la Presidencia por primera vez luego de haber obtenido casi el 60% de los votos de los frenteamplistas y liderar desde finales de 2023 todas las encuestas de intención de voto.En efecto, si bien Mujica es oriundo de Montevideo, se ha asentado desde hace décadas en las afueras de la capital uruguaya, dedicado a la producción de flores. Orsi, por su parte, nació en la localidad de Santa Rosa, en una zona rural del departamento de Canelones y en el seno de una familia acostumbrada al trabajo en las chacras y pequeños establecimientos de la zona.Barceló destacó que, además de coincidir en muchos aspectos con el expresidente uruguayo, Orsi tiene a Mujica "como una referencia política muy importante", por lo que es esperable que levante varias de las banderas que el expresidente uruguayo enarboló en su momento.

https://latamnews.lat/20240607/sin-acuerdo-con-europa-el-mercosur-vuelve-a-apostar-a-la-relacion-con-china-1155294959.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

uruguay, josé mujica, carolina cosse, frente amplio, movimiento de participación popular (mpp), 💬 opinión y análisis