"Es inaceptable": ¿Cuántos cazas tiene el Reino Unido para responder a un ataque enemigo?

El Reino Unido solo posee cuatro aviones de combate listos para despegar inmediatamente en caso de un posible ataque enemigo a su territorio, señaló a 'The... 01.07.2024, Sputnik Mundo

reino unido

defensa

🌍 europa

aviones de caza

🛡️ fuerzas armadas

En sus palabras, los cuatro Eurofighter Typhoon, que pueden desplegarse en el marco del régimen británico de Alerta de Reacción Rápida (QRA, por sus siglas en inglés), tienen su base en la localidad de Lossiemouth en Escocia y en la ciudad de Coningsby en Lincolnshire, este del Reino Unido.Bagwell argumentó que el resto de la RAF podría levantarse "con relativa rapidez" y preparar otros cazas para responder a una amenaza enemiga, advirtiendo, sin embargo, que los recursos pertinentes podrían agotarse pronto."[El Reino Unido] no tiene toda la fuerza aérea en alerta hoy, no estamos en la Batalla de Inglaterra. No tenemos aviones en alerta repartidos por todo el país. Los aviones que tenemos no van a defender contra un ataque significativo", subrayó.El excomandante de la RAF añadió que su país cuenta actualmente con unos 130 Typhoons en total, pero que ese número se reducirá a unos 100 el año que viene. Poco antes, el Comité Parlamentario de Defensa del Reino Unido advirtió de que la RAF carece ahora de capacidades para aviones de combate, transporte aéreo y alerta temprana. Un documento de comando del Ministerio de Defensa de 2021 ordenó recortes en el número de cazas, lo que está creando un déficit de aeronaves de combate que podría persistir hasta la década de 2030."El número de aviones de combate ya es bajo. [...] Esto es inaceptable. El [Ministerio de Defensa] y la RAF deben estudiar urgentemente cómo pueden aumentar la masa aérea de combate a corto plazo", señalaron los legisladores en septiembre de 2023.

reino unido

