Stanford retira al Batallón Azov de la lista de grupos extremistas

Stanford retira al Batallón Azov de la lista de grupos extremistas

Sputnik Mundo

El perfil del Batallón Azov, organización neonazi prohibida en Rusia por extremista, desapareció de la lista de "organizaciones extremistas violentas" del... 30.06.2024, Sputnik Mundo

A principios de junio, el Departamento de Estado de EEUU levantó su prohibición de suministrar armas al neonazi Batallón Azov. Un mes antes, el perfil del grupo desapareció de la lista de "organizaciones extremistas violentas" del Stanford Mapping Militants Project (MMP).El Batallón Azov cambió su nombre por el de 12.ª Brigada de Propósitos Especiales Azov, que según el Departamento de Estado es una unidad separada del Batallón Azov. Este último surgió como un grupo de voluntarios creado para luchar contra los rebeldes de la República Popular de Donetsk y se integró oficialmente en la Guardia Nacional de Ucrania en 2014.Sin embargo, a pesar del cambio de marca, los líderes de la nueva Brigada Azov tienen amplias conexiones con líderes neonazis, entre ellos el comandante Denís Prokopenko y el subcomandante Sviatoslav Palamar. También sigue utilizando iconografía nazi en sus uniformes y publicaciones en las redes sociales, incluido su logotipo oficial, en el que aparece el Wolfsangel, un símbolo nazi creado por el líder de las SS Heinrich Himmler y utilizado por grupos neonazis de todo el mundo.La retirada de Azov del MMP fue denunciada por primera vez por el boletín Noir y publicada posteriormente por el medio de comunicación independiente The Gray Zone. El MMP de Stanford recibe financiación de los Departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional de EEUU, pero a menudo se utiliza como voz autorizada en investigaciones académicas, informes y testimonios ante el Congreso. El cambio significa que la lista del MMP ya no contradice la política del Departamento de Estado.Anteriormente el Departamento de Estado afirmó que la Brigada/Batallón Azov había completado "la investigación Leahy llevada a cabo por el Departamento de Estado de EEUU". Por ello se refiere a la ley Leahy, que impide a Washington financiar "fuerzas de seguridad extranjeras cuando exista información fiable que implique a esa unidad en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos".El Batallón Azov ha sido acusado fehacientemente de múltiples violaciones de los derechos humanos, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, utilización de viviendas civiles como infraestructura militar y saqueos. Algunos de esos crímenes ocurrieron supuestamente después de que el Batallón Azov se integrara oficialmente en la Guardia Nacional ucraniana. Antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, varios medios de comunicación occidentales informaron de las conexiones de Azov con grupos extremistas neonazis.A principios de este mes, la embajadora de Ucrania en EEUU, Oksana Markarova, publicó un post en sus redes sociales, en el que se felicitaba por la eliminación del grupo de la lista. También dio las gracias a la Embajada y a una organización llamada Asociación de Familiares de Defensores de Azovstal por "llamar constantemente la atención y luchar conjuntamente contra la propaganda y la desinformación rusas", sugiriendo que ella o sus colegas de la Embajada podrían haber presionado al MMP para que eliminara al grupo.El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios de Noir, pero la profesora Martha Crenshaw, una de las académicas que trabajan en el MMP, declaró al boletín que estaba actualizando el perfil. Sin embargo, no respondió a las preguntas de si es habitual que las páginas se retiren mientras se actualizan, cuánto tiempo llevará la actualización, en qué consistirá, si la página volverá a ser visible o si el embajador ucraniano se puso en contacto con el MMP.El perfil del Batallón Azov, que ahora ha sido eliminado del MMP, incluía una sección sobre su fundador, Andriy Biletski. Afirmaba que en 2016, dos años después de la integración del grupo en el Ejército ucraniano, Biletski creó un brazo político del grupo llamado Cuerpo Nacional. Señalaba que el grupo "estuvo involucrado en ataques contra campamentos romaníes, activistas LGBT y protestó contra la construcción de una mezquita en Lviv", y que el Departamento de Estado de EEUU se refirió al grupo como un "grupo de odio".Recientemente se informó de que el Departamento de Estado había estado financiando al Batallón Azov durante meses, a pesar de que la prohibición seguía oficialmente en vigor.

