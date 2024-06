https://latamnews.lat/20240629/talleres-el-club-argentino-que-elige-a-rusia-para-preparase-para-la-copa-libertadores-1155796491.html

Talleres, el club argentino que elige a Rusia para prepararse rumbo a la Copa Libertadores

Talleres, el club argentino que elige a Rusia para prepararse rumbo a la Copa Libertadores

29.06.2024

Desde 2016, cuando regresó a la primera división del fútbol argentino, el Club Atlético Talleres, uno de los grandes clubes de la ciudad de Córdoba, se ha consolidado como uno de los frecuentes animadores de los torneos del actual campeón mundial de fútbol. Muestra de eso es la propia temporada 2024, que lo tiene clasificado a Octavos de Final de la Conmebol Copa Libertadores y también entre los 16 mejores de la Copa Argentina.Es probable que esa buena actualidad sea la que haya relanzado al equipo cordobés al plano de las giras internacionales, algo que no hacía desde 1981 cuando disputó partidos en España. Más de 40 años después, el club argentino convertirá a la ciudad rusa de San Petersburgo en su base de operaciones para prepararse para un exigente segundo semestre del año.En efecto, Talleres viajará a San Petersburgo para disputar la Winline Summer Cup, un torneo amistoso que compartirá con el dueño de casa, Zenit, el también ruso PFC Sochi y Estrella Roja de Belgrado. El equipo argentino jugará el 5 de julio frente al Zenit, el 8 de julio ante el Sochi y cerrará su participación el 12 ante el Estrella Roja serbio.En diálogo con Sputnik, el director de Relaciones Institucionales de Talleres, Miguel Cavatorta, explicó que la idea de radicarse en Rusia para hacer la preparación surgió en el marco de la intención del club argentino de "internacionalizarse" y encontrar "una instancia de pretemporada en el máximo nivel".El dirigente valoró que el Zenit es "un club histórico y con una enorme trayectoria" que, por ejemplo, incluye 27 títulos nacionales de Rusia y un título de la Copa de la UEFA en la temporada 2007-2008. Por si fuera poco, Cavatorta definió a San Petersburgo como "una ciudad bellísima".De hecho, la expectativa por la gira es tal que, bajo el título Conociendo San Petersburgo, el club dedicó un artículo de su sitio web a repasar varios datos de la historia y el presente de la segunda ciudad más importante de Rusia. La publicación recomienda a los parciales de Talleres visitar lugares icónicos de la ciudad como el Museo Hermitage, el Palacio de Invierno o el Canal Griboyedov.Durante su estadía en la ciudad de los zares, el plantel de Talleres no solo se medirá en partidos amistosos sino que realizará una pretemporada con trabajos de acondicionamiento físico necesarios para el resto de la temporada. Para eso utilizará las propias instalaciones del Zenit, una infraestructura valorada por el equipo argentino que, según Cavatorta, cada vez otorga más importancia al alto rendimiento."Desde hace años Talleres hace una inversión significativa en mejorar su centro deportivo con un estándar internacional y hoy tenemos uno de los centros más importantes de Argentina. Para Talleres la infraestructura es un pilar muy significativo y llegar a un lugar como el centro deportivo del Zenit nos permite esta posibilidad de estar al máximo nivel del deporte mundial", enfatizó.De Perú a China: la apuesta internacional de TalleresLa historia de Talleres de Córdoba —o La T, como suelen llamarlo sus hinchas— sabe de altibajos: si el punto más alto puede encontrarse en la obtención de la Copa Conmebol de 1999, quizás el más bajo sea la quiebra decretada en 2008 y la seguidilla de descensos que llevaron al equipo a caer al Argentino A, tercera división del fútbol argentino, entre 2009 y 2013.Recién a finales de 2014 el club pudo levantar la quiebra y reorganizarse institucionalmente, volviendo a conformar una directiva surgida del voto de los socios. El ganador de esa instancia fue el actual presidente, Andrés Fassi, un exentrenador, preparador físico y empresario que, además, integra el Grupo Pachuca, un conglomerado empresarial que en este momento gerencia a los clubes mexicanos Pachuca y León, al chileno Everton y al Real Oviedo de la Segunda División de España.La gestión de Fassi al frente de Talleres es considerada actualmente en Argentina como un ejemplo de éxito y de modernización: además de una campaña de socios que multiplicó por 40 los socios en una década, el club dio mucha importancia a acciones de marketing —como la venta de tickets para un crucero con el plantel que ganó la Conmebol de 1999— o de internacionalización."Talleres plantea un modelo de gestión muy innovador, muy moderno y muy en línea con las tendencias del mundo, entonces nuestra apertura al mundo es clave para llevar la marca Talleres y la marca de las empresas que nos acompañan", resumió el dirigente.El regreso a una gira europea se enmarca en este último pilar y el creciente vínculo con el Zenit promete, destacó Cavatorta, "abrir progresivamente canales de interacción, de puesta en común, que son valiosos para el aprendizaje en esta industria global del fútbol".De hecho, la visita a Rusia no es la única intervención de Talleres en mercados muy ávidos de acercarse al fútbol argentino pero quizás aún no vistos como destinos tradicionales para los clubes sudamericanos. El mayor ejemplo de eso se dio a finales de 2023, cuando el club inauguró una escuela de fútbol para más de 300 niños en la ciudad china de Xian.La instalación de la escuela fue impulsada en conjunto con el banco chino ICBC, principal auspiciador de la camiseta del equipo cordobés desde 2019, y ya permitió que, en febrero de 2024, un niño chino de 12 años pudiera compartir entrenamientos en el centro de alto rendimiento de Talleres.Pero no son los únicos acuerdos: el club también firmó convenios con el club Melgar de Perú y con el Cincinatti FC de la MLS de EEUU. En ambos casos, los acuerdos favorecen el intercambio de futbolistas.

