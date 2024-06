https://latamnews.lat/20240629/los-multivitaminicos-no-ayudan-a-vivir-mas-e-incluso-pueden-afectar-la-salud-revela-estudio-1155794267.html

Los multivitamínicos no ayudan a vivir más e incluso pueden afectar la salud, revela estudio

Los multivitamínicos se presentan como productos que te ayudarán a mejorar tu salud e incluso vivir más y son una industria millonaria que alcanzaron un tamaño del mercado de 46.630 millones de dólares en 2021, según la agencia Reports and Data.Investigadores de Estados Unidos analizaron los historiales médicos de casi 400.000 adultos sin enfermedades graves de larga duración para comprobar si el consumo diario de multivitaminas reducía el riesgo de muerte en las dos décadas siguientes.Los científicos encontraron que en lugar de vivir más tiempo, las personas que consumían multivitamínicos a diario tenían una probabilidad marginalmente mayor que los no consumidores de morir en el periodo de estudio.A pesar de la popularidad de los multivitamínicos, los investigadores han cuestionado sus beneficios para la salud e incluso han advertido de que los suplementos pueden ser perjudiciales para quienes los consumen con regularidad.La investigación destaca que mientras que las fuentes alimentarias naturales de betacaroteno protegen contra el cáncer, por ejemplo, los suplementos de betacaroteno pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y cardiopatías.Otro ejemplo que menciona la investigación es que el hierro, que se añade a muchos multivitamínicos, puede provocar una sobrecarga de hierro y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y demencia, que si se toma de manera natural.Para la realización del estudio, investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de Maryland analizaron los datos de tres importantes estudios sanitarios estadounidenses que se iniciaron en la década de 1990 e hicieron un seguimiento por más de 20 años en el que recogían datos sobre el consumo diario de multivitamínicos de 390.124 adultos.Los investigadores no encontraron pruebas de que los multivitamínicos diarios redujeran el riesgo de muerte y, en cambio, informaron de un riesgo de mortalidad un 4% mayor entre los usuarios en los primeros años de seguimiento. El mayor riesgo de muerte, agrega la investigación, puede reflejar los daños que pueden causar los multivitamínicos o una tendencia de las personas a empezar a tomar multivitamínicos diarios cuando desarrollan una enfermedad grave.

