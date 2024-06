https://latamnews.lat/20240628/china-insta-a-eeuu-a-dejar-de-apoyar-las-provocaciones-de-filipinas-en-el-mar-del-sur-de-china-1155781623.html

China insta a EEUU a dejar de apoyar las provocaciones de Filipinas en el mar del Sur de China

PEKÍN (Sputnik) — Estados Unidos debe dejar de tolerar las provocaciones de Filipinas y tomar medidas prácticas para mantener la paz en el mar del Sur de...

Anteriormente, el subsecretario de Estado de EEUU, Kurt Campbell, y el viceministro de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, mantuvieron una conversación telefónica, en la que el alto funcionario estadounidense expresó su gran preocupación por las "acciones desestabilizadoras" de Pekín en el mar del Sur de China. La diplomática también señaló que Filipinas continúa con los suministros de grandes cantidades de materiales de construcción a su buque de guerra encallado en el banco de arena Ayungin en 1999 para reforzar el reclamo de soberanía filipina sobre el atolón deshabitado del archipiélago Spratly, en las aguas disputadas del mar del Sur de China. Desde hace décadas, Pekín mantiene una disputa territorial con varios vecinos por las islas ubicadas en el mar del Sur de China, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales. En el lugar se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Paracel (Xisha), Spratly (Nansha) y el arrecife de Scarborough (Huangyan). En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas. La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China. La Corte de La Haya también acusó a China de haber violado la soberanía filipina y causado graves daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales. Además, dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva. La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula.

