Petro pide a la OEA crear tribunal contra intentos de golpe de Estado

Petro pide a la OEA crear tribunal contra intentos de golpe de Estado

BOGOTÁ (Sputnik)— El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) crear un tribunal para juzgar a quienes... 27.06.2024

"Creo que la OEA debe crear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sala de juzgamiento de personas que realicen golpes contra el voto popular", propuso el mandatario a través de su cuenta en la red social X. Petro compartió la imagen que circula en redes sociales donde el presidente boliviano, Luis Arce, enfrenta la general golpista Juan José Zuñiga, y la acompañó con el mensaje "la democracia contra el fascismo". Antes, el jefe de Estado pidió unión a los pueblos de Latinoamérica ante el golpe de Estado en Bolivia. El mandatario pidió a la embajada colombiana en Bolivia otorgar refugio a los perseguidos, en caso de necesitarlo, e indicó que si llega a prosperar el golpe "no habrá ninguna relación diplomática con la dictadura". "Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", señaló.Un grupo de militares liderados por el destituido comandante del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, se posicionaron este miércoles 26 de junio en la céntrica Plaza Murillo y avanzaron con una tanqueta sobre el Palacio Quemado (Palacio de Gobierno). Zúñiga anunció ante periodistas que su objetivo es "restituir la democracia" y liberar a "presos políticos". Entre ellos mencionó al exgobernador del departamento de Santa Cruz (este) y líder opositor Luis Fernando Camacho (detenido desde 2022 por varios delitos, entre ellos "financiamiento del terrorismo"), y la expresidenta Jeaninie Áñez (2019-2020), sentenciada a 10 años de prisión por delitos de "incumplimiento de deberes". Zúñiga había sido destituido el martes (25) tras haber hecho una serie de amenazas contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), señalando en una entrevista televisiva el lunes (24) que el exmandatario "no puede ser más presidente de este país" y advertido que "llegado el caso", no permitiría "que se pisotee la Constitución". El presidente Luis Arce aseguró que se mantendrá firme contra el intento golpe de Estado y juramentó una nueva cúpula militar.

