General retirado israelí señala que una guerra contra Hizbulá podría ser "un suicidio colectivo"

27.06.2024

"Si prestamos atención a lo que Hizbulá estuvo haciendo en Galilea en los últimos meses, encontramos asentamientos desmoronados, vacíos de gente, en miles de hectáreas de tierra quemadas. Escenas que pueden verse en Gaza se ven hoy en el norte", comunicó Brik en una entrevista radiofónica. "[El sistema de defensa aérea israelí] Cúpula de Hierro lleva meses sin derribar los drones y los misiles. No nos preparamos para docenas de misiles cada día ni para los miles [de misiles] que tendremos en la próxima guerra", continuó.El general subrayó que Israel necesita "tomarse un tiempo muerto" en su guerra en Gaza y añadió que el conflicto ha perdido su propósito. Sugirió que las FDI necesitan tomarse un descanso de los combates para poder reagruparse y organizarse porque no lo han hecho "desde hace 20 años".En este contexto, el Dr. Seyed Mohamed Marandi, profesor de Literatura Inglesa y Orientalismo en la Universidad de Teherán, habló con Sputnik sobre el panorama de un posible conflicto entre Israel e Hizbulá."Básicamente, quieren destruir un lugar muy sagrado para los musulmanes que ha estado allí durante muchos siglos y desde el comienzo del auge del islam. Y el régimen sionista, el régimen israelí (...) tiene mucho interés en llevar esto [la guerra] adelante, mucho más rápidamente hoy en día, porque los elementos más derechistas y extremistas del movimiento sionista están ahora en el poder", explicó.En sus palabras, en Israel "siempre maltratan a los palestinos". "Esta es la situación catastrófica que [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu, ha creado para el régimen. Y si deciden atacar o invadir el Líbano, la situación no hará más que empeorar. El movimiento islamista Hizbulá es muy poderoso. Está muy bien entrenado. Está muy motivado. Se ha preparado para esta situación", añadió. "El mundo ya está indignado por lo que [Israel] está haciendo en Gaza. Si [Israel] hace lo mismo en el Líbano, solo aumentará la indignación", pronosticó el experto.El analista político Garland Nixon, a su vez, sugirió que un posible conflicto sería "catastrófico" para la economía estadounidense y "probablemente aún peor para la europea". A continuación, preguntó a Marandi si el sufrimiento económico de Israel estaría ligado a sus aliados occidentales.En su opinión, si la guerra se extiende al Líbano, las posibilidades de que se convierta en una guerra regional "serán muy altas". "Si los estadounidenses empiezan a atacar el Líbano, por ejemplo, de cualquier forma o manera, no tengo ninguna duda de que Washington lo perderá todo en Irak. La resistencia en Irak no les dejará salirse con la suya. Y entonces, eso provocaría una situación catastrófica económicamente. Así que es increíble cómo los estadounidenses y los europeos están dispuestos a arriesgarlo todo por el bien de este régimen", indicó Marandi.Israel cuenta con "décadas" de fachada diplomática y de relaciones públicas que le permiten ser "lo suficientemente ágil" como para salirse con la suya en un genocidio, destacó el experto."En el Líbano, por ejemplo, cuando [Israel] invadió el Líbano [en 1978] y masacró a los libaneses. Cuando atacó Gaza en ocasiones anteriores, siempre pudieron justificarlo de algún modo ante el público occidental, pero ahora son sus peores enemigos", añadió."Pero esta gente que está ahora en el poder [en Israel] es tan fanática que se ha quitado la máscara. Así que vemos a los jóvenes estadounidenses, a los jóvenes judíos estadounidenses, a los europeos y a todo el sur global mirando asombrados lo que esta gente dice y hace", continuó.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los combatientes de Hizbulá han realizado ataques cada vez más intensos a través de la frontera sur del Líbano desde el inicio del conflicto de Israel en Gaza, lanzado después del ataque sorpresa de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.Hizbulá ha dicho en repetidas ocasiones que intensificará las acciones militares a menos que Israel deje de asesinar civiles palestinos en la Franja de Gaza.

