Cuba denuncia manipulación política del Gobierno de EEUU contra la isla

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la manipulación política de EEUU al mantener a Cuba en la lista de países... 27.06.2024

"Cuba no patrocina el terrorismo, una verdad reconocida por todos. La espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo emitida por gobierno EEUU es el mejor ejemplo del uso inescrupuloso de un tema tan sensible para la comunidad internacional con fines meramente políticos", subrayó el ministro de Exteriores en su cuenta en la red social X. La Habana fue incluida por primera vez en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de EEUU en 1982, durante el mandato del entonces presidente Ronald Reagan (1982-1989). En 2015, 33 años después, el presidente Barack Obama (2009-2017) retiró a la isla de la lista. Sin embargo, Donald Trump (2017-2021), casi al término de su mandato presidencial, volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, después de recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado desde 1962, con la imposición de 243 nuevas sanciones dirigidas a estrangular a la economía cubana. El pasado 15 de mayo, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, envió una notificación al Congreso estadounidense anunciando la salida de Cuba de la lista de países "que no cooperan en la lucha contra el terrorismo" porque las circunstancias que determinan esa certificación cambiaron entre 2022 y 2023. Sin embargo, mantuvo a la isla en la lista de patrocinadores del terrorismo. Según expertos, la permanencia de Cuba en esta lista trae como consecuencia restricciones en sus exportaciones, eliminación de determinados beneficios comerciales y la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales, así como la prohibición de exportación de armamento y limitaciones para el otorgamiento de ayuda económica. Cuba ha recibido el apoyo de varios países y de personalidades internacionales que reclaman la inmediata salida de la isla de esa lista.

