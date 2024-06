https://latamnews.lat/20240626/rusia-asegura-que-su-acuerdo-con-corea-del-norte-no-busca-crear-una-alianza-militar-1155729742.html

Rusia asegura que su acuerdo con Corea del Norte no busca crear una alianza militar

MOSCÚ (Sputnik) — El Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte no tiene por objetivo crear una alianza militar, declaró la...

"El acuerdo no persigue el objetivo de formar una alianza militar (...) y no está dirigido contra terceros países. El artículo 4 del tratado prevé la prestación de asistencia militar mutua de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU y de conformidad con las leyes de Rusia y Corea del Norte en caso de que una de las partes sea sometida a un ataque armado por parte de cualquier Estado", señaló la portavoz en un comunicado. Según la nota, un artículo similar figura en el acuerdo de 1961 entre Corea del Norte y China. Asimismo, Zajárova señaló que la cooperación de Rusia y Corea del Norte "se lleva a cabo estrictamente dentro del marco del derecho internacional, no tiene un carácter de confrontación, no está dirigida contra terceros países y no amenaza la paz y la estabilidad en la región de Asia nororiental". Por el contrario, el reciente acuerdo de Moscú y Pionyang busca desempeñar un papel estabilizador en el noreste de Asia y reducir el riesgo de una nueva guerra en la península de Corea, incluido el uso de armas nucleares.El pasado 19 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral. Uno de sus artículos estipula prestar ayuda militar y otra "con todos los medios disponibles" e "inmediatamente", si una de las partes es objeto de una invasión o en estado de guerra.

