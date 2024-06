https://latamnews.lat/20240626/condenan-a-45-anos-de-carcel-al-expresidente-hondureno-hernandez-por-narcotrafico-1155728452.html

Condenan a 45 años de cárcel por narcotráfico al expresidente hondureño Hernández

Condenan a 45 años de cárcel por narcotráfico al expresidente hondureño Hernández

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue condenado a 45 años de prisión, tras ser encontrado en marzo pasado...

El pasado 8 de marzo un jurado halló por unanimidad culpable a Hernández de sendos delitos de conspiración para importar cocaína a EEUU, conspiración para poseer armas de fuego y posesión de armamento durante la conspiración por narcotráfico.La fiscalía en un documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó que el ex gobernante fuera sentenciado a cadena perpetua, se le decomisaran 15,5 millones de dólares y una multa de 10 millones de dólares.Hernández fue presidente de Honduras en dos períodos de cuatro años, de 2014 a 2022 por el partido Nacional (derecha) y luego de abandonar el poder el 14 de febrero de 2022, el Gobierno de EEUU pidió su extradición por delitos de narcotráfico.Al día siguiente, poco después de la investidura de la presidenta Xiomara Castro, el también conocido como JOH fue arrestado y finalmente extraditado el 21 de abril de 2022.Durante la sesión, Hernández, de 65 años, se declaró inocente, pero tras su intervención el juez Castel le respondió que "no se trata de escuchar su opinión sobre el proceso: si quiere expresar remordimiento está bien".Según reportes del sitio especializado Inner City Press, los argumentos de Hernández fueron refutados por la fiscalía, que reiteró su perdido de cadena perpetua.De acuerdo con reportes de esa fuente, el juez Castel dijo que Hernández puede apelar su fallo, para lo cual tiene un plazo de 180 días.

