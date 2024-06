https://latamnews.lat/20240626/caso-de-assange-demuestra-que-todos-los-ciudadanos-del-planeta-son-objeto-de-persecucion-por-eeuu-1155716285.html

Caso de Assange demuestra que "todos los ciudadanos del planeta" son objeto de persecución por EEUU

Caso de Assange demuestra que "todos los ciudadanos del planeta" son objeto de persecución por EEUU

El desarrollo del caso de Assange revela que cualquiera puede ser un objeto de persecución por parte de Estados Unidos, señala a Sputnik el periodista Steve...

julian assange

La última década ha sido testigo de una serie de revelaciones sobre el funcionamiento interno del Gobierno estadounidense que han conmocionado al mundo.El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, publicó una serie de documentos filtrados que implicaban a EEUU en todo tipo de actividades, desde injerencias políticas en el extranjero hasta la vigilancia de aliados y adversarios. En sus esfuerzos contó con la ayuda de la denunciante de las FFAA norteamericanas Chelsea Manning, que expuso graves violaciones del derecho internacional en Irak y Afganistán, y de Edward Snowden, un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que reveló las amplias capacidades de espionaje del organismo.El alcance internacional de la influencia estadounidense fue el elemento común de cada una de las revelaciones. Varios Gobiernos a lo largo de la historia han violado los derechos de sus ciudadanos, pero pocas potencias mundiales han tenido la capacidad de doblegar a todo el planeta a su voluntad. En la década de 2010, Washington se había convertido en una de esas potencias, con un poder político, tecnológico y económico que podía imponerse a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.Poikonen fue uno de los colaboradores de Sputnik que comentó la noticia del acuerdo de Assange con el Departamento de Justicia el 25 de junio, cuestionando los requerimientos del acuerdo, incluso cuando los defensores de la libertad de prensa de todo el mundo celebran la liberación del prisionero político estadounidense."Lo que más me sorprendió de todo esto es la forma en que fue redactado el acuerdo de culpabilidad, sobre todo porque es un cargo que históricamente solo hemos visto para contratistas o empleados del Gobierno", señala el presentador del programa de noticias online AM Wake Up. Mientras tanto, la fiscalía de EEUU se basaba en el único argumento de que "Julian Assange no es un periodista", agrega."Nunca debería haber sido acusado", insistió el caricaturista y columnista Ted Rall sobre los 12 años de lucha de Assange contra el Gobierno norteamericano. "Nunca cometió un delito. Nunca fue ciudadano estadounidense y, por tanto, no estaba sujeto a la ley estadounidense. La Ley de Espionaje es repugnante y probablemente inconstitucional y no debería estar en los libros, y ciertamente nunca debería aplicarse a los periodistas", opina.La persecución del periodista australiano por parte de EEUU estaba justificada con frecuencia bajo el pretexto de que su actividad ponía en peligro la vida de ciudadanos o militares estadounidenses. Décadas antes se hicieron afirmaciones similares contra el filtrador de los papeles del Pentágono Daniel Ellsberg, a quien el exsecretario de Estado Henry Kissinger apodó "el hombre más peligroso de América". El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que tipificaba como delito revelar la identidad de empleados de la CIA después de que el exdirector de la agencia George H.W. Bush culpara al denunciante Philip Agee del asesinato de un oficial a manos de militantes en Grecia.Sin embargo, nunca se conocieron detalles concretos de que Assange hubiera puesto en peligro a nadie. Por el contrario, trabajó meticulosamente con las fuentes y los medios de comunicación asociados para eliminar la información que podría haber puesto en peligro o expuesto a cualquier persona mencionada en los documentos filtrados."Esta idea de que Julian Assange estaba poniendo vidas en peligro, etc., es completamente inventada con el fin de dar una hoja de parra de respetabilidad a la guerra que ha llevado a cabo el Gobierno de EEUU contra este hombre que, por cierto, ha sido dejado en libertad no porque de repente [el presidente de EEUU] Joe Biden decidiera actuar por pura bondad humana", afirma la economista Radhika Desai. Criticó duramente a los principales medios de comunicación, que a menudo contribuyeron a vilipendiar a Assange incluso cuando hacían periodismo basado en su trabajo."La historia [del medio The Washington Post] es tan completamente hipócrita", indica sobre un artículo del periódico con sede en Washington que informaba de que "las reacciones [sobre la salida de Assange de la cárcel] estaban divididas". Los únicos que acusan al fundador de WikiLeaks son el Gobierno norteamericano y los medios de comunicación grandes, "que parecen seguirles la corriente por la razón que mejor saben", señala.El autor e historiador Gerald Horne supuso que se trata de medios como The New York Times o The Guardian. La reputación de Assange "ha sido arrastrada por el barro", lamenta. Los años de reclusión en duras condiciones han quebrado al fundador de WikiLeaks, cree el analista de seguridad Mark Sleboda. "El Julian Assange que entró en [la prisión de] Belmarsh nunca se habría declarado ni aceptado culpable, ni jurisdicción alguna de ningún tribunal o gran jurado estadounidense sobre él".Las generaciones futuras valorarán el importante sacrificio que hizo el periodista para informar al mundo de los abusos del Gobierno, enfatiza Desai."Junto a Chelsea Manning y Edward Snowden, Julian Assange es uno de los héroes de nuestro tiempo. Son un pequeño grupo de personas que han dicho la verdad al poder y han creído en la verdad, han luchado por la verdad, se han sacrificado por la verdad", agrega.Será "desagradable y descorazonador" ver cómo el periodista tiene que declararse culpable de un delito que no cometió durante su juicio en Saipán, señala Rall. Sin embargo, es mucho más alentadora la noticia de que Assange regresará finalmente a casa reuniéndose con su mujer y sus hijos en Australia, concluye.

