"Cinismo de Biden": Assange en la cárcel habría sido un problema para EEUU de cara a las elecciones

25.06.2024

En sus palabras, dada la popularidad de Assange, "que de hecho se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión", su juicio y su encarcelamiento en general no habrían hecho más que perjudicar a las autoridades estadounidenses."Me alegro mucho de la liberación de Assange y creo que no corre peligro de ser detenido en un futuro previsible. Lo peor que podría pasarle es que las autoridades estadounidenses trataran de utilizarlo en una campaña contra Rusia. Creo que eso disgustaría mucho a los partidarios de Assange en todo el mundo", indicó.Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que el fundador de WikiLeaks sea un luchador con experiencia y no se deje utilizar en un juego sucio.El exdiplomático británico, Craig Murray, también expresó la opinión de que la liberación de Assange era un gesto estratégico de la Administración Biden.También señaló que la imagen del actual presidente de EEUU y del partido demócrata atraviesa un momento difícil."No creo que Joe Biden quisiera que Julian llegara en medio de una campaña electoral. Ser visto atacando la libertad de expresión, atacando los derechos constitucionales, no es una buena imagen para el presidente de Estados Unidos, cuya campaña electoral ya tiene muchos problemas por su apoyo al genocidio en Gaza", constató.A su vez, Andy Vermaut, redactor jefe del medio Belgian Indegazette, destacó a Sputnik que la liberación de Assange habría tenido que tener una base política, entre otras razones.Añadió que si se trata de una estratagema del Gobierno del actual mandatario, puede resultar atractiva para los votantes liberales y para quienes apoyan las libertades civiles. Sin embargo, esto podría ser contraproducente si se percibe como un gesto calculado en lugar de un movimiento hacia el principio de justicia, resaltó.El 24 de junio, Assange salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, después de haber pasado allí 1.901 días, reportó la plataforma WikiLeaks en la red social X."El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido", detalló la plataforma donde fueron publicados miles de documentos clasificados de EEUU, razón por la que el periodista ha sido perseguido durante años por Washington.WikiLeaks confirmó que la defensa del activista australiano logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual aún no se ha cerrado por completo.Según la cadena NBC, el fundador de WikiLeaks planea declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permitiría salir en libertad tras pasar cinco años en una prisión británica.

