Desde 2018, la misión ha estado excavando el área alrededor del mausoleo de Aga Khan donde está enterrado Sir Sultan Mahomed Shah, en la orilla occidental del río Nilo, frente al centro de la ciudad de Asuán.Entre los restos encontrados se encontraban "un adulto, quizás una mujer, y un niño que podría haber muerto cuando tenía uno o dos años", afirmó Abdelmoneim Said, director general de Antigüedades de Asuán y Nubia. "Los dos cuerpos todavía estaban unidos dentro de un ataúd de piedra", añadió.El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Ismail Jaled, recalcó que algunos de los enterramientos contenían partes de momias y utensilios funerarios, lo que aportó información sobre ese periodo y algunas enfermedades.Según Ayman Ashmaoui, jefe del departamento de antigüedades egipcias, en la excavación se descubrieron unas 33 tumbas, algunas de las cuales tenían una entrada abovedada y otras estaban talladas en la roca. En sus palabras, los estudios de las momias "indican que entre el 30% y el 40% de los enterrados murieron en su juventud, como recién nacidos o adolescentes".Patrizia Piacentini, arqueóloga y jefa de la delegación italiana, detalló a su vez que los estudios preliminares sobre los restos mostraron que "algunos padecían enfermedades infecciosas, mientras que otros padecían trastornos óseos". Los restos de varias mujeres adultas presentaban signos de traumatismo óseo pélvico. Otras momias indicaban anemia, desnutrición, enfermedades del pecho, tuberculosis y signos de osteoporosis, detalló.

Arqueólogos hallan mas de 30 entierros del Antíguo Egipto que revelan las enfermedades de la época

© Foto : Ministerio de Antigüedades de Egipto El fragmento superior de un sarcófago descubierto en Asuán (archivo) © Foto : Ministerio de Antigüedades de Egipto

