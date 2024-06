https://latamnews.lat/20240623/las-fuerzas-rusas-destruyen-decenas-de-drones-en-la-region-de-briansk-1155656402.html

Las fuerzas rusas destruyen decenas de drones en la región de Briansk

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La defensa antiaérea rusa derribó 12 drones ucranianos sobre la región rusa de Briansk en una hora, informó este 22 de junio el gobernador... 23.06.2024, Sputnik Mundo

"En una hora, 12 vehículos aéreos no tripulados tipo avión fueron destruidos", escribió en su canal de Telegram. Según la nota, dos drones sobrevolaban el distrito de Trubchevski, ocho drones fueron derribados sobre el territorio del distrito de Brasovski y dos fueron destruidos sobre el distrito de Pochepski. "No hubo víctimas ni destrozos", afirmó el gobernador. Otros 11 drones derribados despuésTras el intento de ataque anterior, los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron otros 11 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, también sobre la región de Briansk, según las autoridades locales. Según Bogomaz, tampoco hubo heridos ni muertos como consecuencia de este ataque.

