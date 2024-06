https://latamnews.lat/20240623/fundacion-catari-acusa-que-israel-destruye-escuelas-de-gaza-restauradas-hace-anos-1155657506.html

Fundación catarí acusa a Israel de destruir escuelas de Gaza restauradas hace años

Fundación catarí acusa a Israel de destruir escuelas de Gaza restauradas hace años

DOHA (Sputnik) — Más de 100 instituciones educativas restauradas por Catar después de las hostilidades de 2014 en la Franja de Gaza fueron nuevamente... 23.06.2024, Sputnik Mundo

"Durante la guerra de 2014, más de 100 instituciones educativas en la Franja de Gaza fueron destruidas, y sobre todo Education above all restauró y reconstruyó todas, incluidas escuelas y universidades (...) Sin embargo, la destrucción en Gaza [durante la nueva espiral del conflicto] no tiene precedentes, por lo que las instituciones educativas reconstruidas fueron total o parcialmente destruidas nuevamente", dijo Shehada. Además, señaló que Al Fakhoora House, creado por el fondo en la ciudad de Gaza, donde los estudiantes y sus familias se reunían para participar en programas educativos, proyectos culturales y actividades de ocio, también fue destruido. Creada en Catar en 2012, la fundación Education Above All y sus socios ayudaron a más de 16 millones de niños en 60 países a recibir acceso a la educación o participar en programas educativos. El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra más de 20 comunidades israelíes. Como resultado, aproximadamente a 1.200 personas perdieron la vida, alrededor de 5.500 fueron heridas y capturaron 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, el país hebreo lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza que han asesinado hasta el momento más de 37.000 palestinos —la mayoría niños, mujeres y ancianos— y dejado a más de 85.000 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

