El vice primer ministro cubano tilda de decisión fundamental la apertura de un banco ruso en la isla

LA HABANA (Sputnik) — El vice primer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, calificó de fundamental la decisión de iniciar las operaciones en la isla del banco... 21.06.2024

Cabrisas destacó además que la apertura de la representación del Novikombank en La Habana, marcará un hito en uno de los sectores más importantes para desarrollar cualquier relación económica y financiera que ocupe a cualquier país, y particularmente en el caso de Cuba y Rusia. Recordó que no es un secreto que uno de los sectores más acosados por la política de EEUU en su empeño por asfixiar la economía de la isla es precisamente el sector bancario-financiero cubano, que tiene varias expresiones concretas, pero una específica es la inclusión de Cuba en la lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo de Estado, cuando es uno de los países más afectados por los resultados del terrorismo de Estado de EEUU. El alto dirigente isleño aseguró no tener dudas de que esta decisión de Rusia, en particular del banco Novikom, va a marcar un antes y un después, a partir de que la voluntad de ambos gobiernos ha sido crear los consensos necesarios para crear las condiciones para que los sectores empresariales de Rusia y Cuba puedan desarrollar su trabajo a partir de las nuevas políticas aprobadas por el gobierno de Cuba. Explicó que Cuba decidió abrir su mercado nacional a la atracción de capital extranjero "sin vender el país", y a partir de esa decisión soberana se establecieron conversaciones con Rusia para aplicar nuevos enfoques en las relaciones económicas y se llegó a la firma de un acuerdo-marco que responsabiliza a ambos gobiernos, en el caso de Rusia a apoyar al empresariado, de acuerdo a los intereses que tengan, y a Cuba a ofrecer determinados incentivos y facilidades a ese empresariado ruso que decida participar en los planes de desarrollo de la isla. Cabrisas agregó que, además, se firmó una "hoja de ruta" en cada uno de los objetivos comprendidos en los planes de desarrollo de Cuba que puedan resultar de interés a Rusia. A su vez —detalló el viceprimer ministro cubano— se suscribió un documento por ambas partes que tiene que ver con los "proyectos claves" que determinan las prioridades de sectores y proyectos que marcan el camino para impulsar y diversificar las relaciones económicas bilaterales."Este es solo el primer paso"A su vez, el jefe de la representación comercial de Rusia en la isla, Serguéi Baldin, aseguró que la apertura de una oficina de representación comercial del banco ruso Novikombank en Cuba, ayudará a fortalecer una infraestructura financiera ruso-cubana independiente.El jefe de la representación comercial rusa en La Habana señaló que el creciente interés de los círculos empresariales de Rusia y Cuba por fortalecer los vínculos comerciales y económicos ha permitido implementar proyectos conjuntos y prometedores.Entre estos proyectos, mencionó los que están incluidos en la inversión en diversos sectores de la economía cubana, como energía, industria básica, metalurgia, transporte, agricultura, productos farmacéuticos y turismo, los que han creado las condiciones necesarias para la apertura de oficinas de representación de bancos rusos en Cuba, y en estos instantes —dijo—, "los planes se van haciendo realidad".Baldin destacó que la importancia de la presencia de entidades de créditos rusas en el mercado financiero de la isla fue discutida en el acta final de la XXI sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económico-comercial y científico-técnica, efectuada en marzo de este año en Moscú.Recordó además que, en este contexto, la licencia otorgada en abril de este año para abrir la oficina de representación de Novikombank en La Habana y luego su inscripción en el registro de instituciones financieras del Banco Central de Cuba, confirma el interés mutuo en la implementación de los acuerdos alcanzados.Insistió en que la presencia de Novikombank en Cuba pueda ampliar sus áreas de actividades en el futuro, lo que brindará confianza a las empresas rusas relacionadas con la implementación de proyectos comerciales específicos, así como con las inversiones en la economía de la isla.Añadió que tanto la Embajada de Rusia en La Habana, como la oficina de la representación comercial rusa en la isla, prestarán el apoyo necesario en el marco de sus competencias.Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración del banco ruso Novikombank, Elena Georgieva, calificó como un "gran acontecimiento" la apertura de la oficina del banco.Recordó que en marzo de este año, el vice primer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, mostró el interés de Cuba en que abrieran en la isla representaciones de bancos rusos y solo tres meses después, —dijo— "ya estamos aquí". Agradeció al Banco Central de Cuba, que de manera expedita pudo preparar la licencia que permitió al Novikombank abrir su oficina comercial en la isla, y agradeció además al resto de las instituciones que apoyaron el proyecto.La funcionaria destacó la tremenda importancia que le confiere el presidente ruso, Vladímir Putin, al desarrollo de las relaciones entre La Habana y Moscú, por lo que la apertura de la representación de Novikombank en Cuba, va a contribuir aún más a ese desarrollo.Precisó que este banco forma parte de una estructura gubernamental, una corporación industrial muy amplia que trabaja en diferentes esferas, por lo que se espera que la presencia de esta entidad bancaria rusa en Cuba, ayudará a desarrollar las relaciones entre las industrias cubana y rusa.Dijo también que el Novikombank tiene 30 años de creado y de ellos, durante ocho años se trabaja en Cuba, tiempo en el que se ha ayudado a realizar los cobros y pagos en diferentes esferas como maquinarias, transporte aéreo y turismo, por lo que en lo adelante, este espectro será mucho más amplio.Actualmente el Novikombank mantiene corresponsalías con tres bancos cubanos y con ellos se realizan todo tipo de operaciones.Georgieva destacó la presencia de este banco en la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, por lo que la permanencia del Novikombank en Cuba no solo ayudará desde el punto de vista financiero, sino también el terreno de la asesoría en diferentes proyectos que se desarrollan en la isla. También expresó su confianza que después de este hecho, vendrán otros bancos rusos, algo que contribuirá al desarrollo de las relaciones entre ambos países.En el acto inaugural participaron además, el vice primer ministro cubano, Ricardo Cabrisas; el embajador de Rusia en Cuba, Víctor Koronelli; la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal; y el jefe de la representación comercial rusa en la isla, Serguéi Baldin, además de ejecutivos bancarios y empresarios rusos y cubanos invitados al evento.

