https://latamnews.lat/20240620/xi-jinping-deja-al-descubierto-la-frustracion-y-desesperacion-de-eeuu-con-china-1155600933.html

Xi Jinping deja al descubierto la frustración y desesperación de EEUU con China

Xi Jinping deja al descubierto la frustración y desesperación de EEUU con China

Sputnik Mundo

Según el 'Financial Times', el presidente de China, Xi Jinping, dijo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Washington estaba... 20.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-20T21:02+0000

2024-06-20T21:02+0000

2024-06-20T21:02+0000

ajedrez de geopolítica

xi jinping

eeuu

china

financial times

taiwán

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/14/1155601327_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_be8729a6b5db1af7140913da4e896c33.jpg

Xi Jinping deja al descubierto la frustración y desesperación de EEUU con China Sputnik Mundo Xi Jinping deja al descubierto la frustración y desesperación de EEUU con China

EEUU haciendo lo que mejor sabe hacerSegún el medio, fue en abril del pasado año 2023 cuando el líder chino emitió la advertencia en una reunión con von der Leyen. Xi afirmó que EEUU estaba tratando de engañar a China para que invadiera Taiwán, pero que no mordería el anzuelo.Académicos chinos y oficiales militares retirados han afirmado que Washington está tratando de provocar a Pekín al proporcionar armas a Taiwán e impulsando otras medidas para atraer a China a una confrontación militar.En su intervención en la Asia Society el pasado mes de enero, Cui Tiankai, exembajador chino en Washington, dijo que China "no caería en la trampa que alguien podría estar preparando para nosotros", en una referencia velada a EEUU.Para la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, estas acciones de EEUU son artimañas como parte de su estrategia de no perder la hegemonía mundial.La analista señala que "efectivamente eso fue lo que pasó en Ucrania: las élites ucranianas mordieron el anzuelo, y en el caso de China es lo que está intentando hacer EEUU. Porque, por una parte, ven con desesperación el desarrollo chino, algo que nunca se esperaron. Por otra parte, el avance tecnológico, porque en su mentalidad anglosajona pensaron que China sería su maquiladora eterna, tal vez debido a esta visión que tienen de que los más inteligentes son ellos [EEUU]", apunta la profesora.

https://latamnews.lat/20240619/eeuu-aprueba-la-venta-a-taiwan-de-misiles-valuados-en-60-millones-de-dolares-1155553295.html

https://latamnews.lat/20240614/el-g7-resalta-la-importancia-de-la-paz-en-estrecho-de-taiwan-para-la-seguridad-internacional-1155462448.html

eeuu

china

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

xi jinping, eeuu, china, financial times, taiwán