Gasto público y deuda en Europa: un cóctel a punto de estallar

Desde 2019 en Europa el gasto público ha aumentado un 63% y está a punto de superar el 50% del PIB. Entonces fueron 6,6 billones en 2019 y se han ido hasta los... 20.06.2024

Los números hablanLa irrupción inesperada de la pandemia relajó todas las normas y derribó todos los compromisos de gasto, pero ha pasado desde entonces el tiempo suficiente para detener esta deriva. Dedicar el 50% del PIB al gasto es peligroso, cuando el Valor Añadido Bruto [VAB] en los cuatro años de gestión de la actual Comisión sólo ha aumentado un 4,3%.El Pacto Verde ha provocado un descenso del 2,5% en la agricultura y solo ha conseguido un 1,9% de aumento en la industria. En una industria europea que languidece y se apaga cada día más. Unos registros muy malos, que se convierten en lamentables cuando los comparamos con los obtenidos por los principales líderes con quienes nos enfrentamos cada día en los mercados internacionales.Para el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, el incremento en el gasto público está muy relacionado con cómo se abordó la crisis del COVID-19. “El problema es cómo se financia el mismo, y en esta ocasión ha sido con incremento de deuda, y no de los impuestos. Incrementar la deuda ayuda a resolver los problemas a corto plazo, pero siempre dejando el grueso del problema para más adelante”, apunta el experto."Ese enorme problema de la deuda, que no es sólo pública, es también privada, desde la crisis del 2008 se ha podido superar en base a las políticas monetarias. Por un lado, han mantenido los tipos de interés muy cercanos a cero hasta hace un par de años, con lo cual eso facilita que no estalle esa burbuja de la deuda, porque sus costes se mantienen contenidos. Pero una situación de tipos de interés normalizados, eso acaba estallando. Y cuando los tipos de interés al final se han tenido que subir, aunque fuese de forma moderada en los dos últimos años, lo que se ha hecho es mantener abierta la otra vía de la política monetaria, la expansión cuantitativa, es decir, la compra directa de deuda desde los bancos centrales, con lo cual eso ha contenido también los costes de la deuda pública artificialmente", concluye Zelaia.

