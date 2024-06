https://latamnews.lat/20240619/mas-del-50-de-los-latinos-en-eeuu-tienen-problemas-para-llegar-a-fin-de-mes-y-pagar-el-alquiler-1155545550.html

Más del 50% de los latinos en EEUU tienen problemas para llegar a fin de mes y pagar el alquiler

Más del 50% de los latinos en EEUU tienen problemas para llegar a fin de mes y pagar el alquiler

19.06.2024

De acuerdo al estudio, titulado "Asequibilidad de la vivienda: Un tema importante para las votantes latinos", el aumento de la inflación y los gastos diarios, como así la falta de ingresos son los temas que más preocupan a los ciudadanos hispanos en EEUU. Además, el 52% de este grupo siente incertidumbre sobre el hecho de poder llegar a pagar el alquiler o la hipoteca cada mes, y un grupo cada vez más grande de personas debe recurrir a créditos bancarios leoninos para afrontar el imparable aumento del nivel de vida.El trabajo entrevistó durante el pasado mes de abril a residentes en Arizona, Texas y California, los tres estados del país norteamericano donde se encuentra el mayor número de población latina. Pese al crecimiento de este grupo tanto como factor de crecimiento económico como bloque clave para triunfar en las elecciones, el sondeo da cuenta que sus condiciones de vida no han mejorado, y que incluso tras la pérdida de ciertas ayudas económicas implementadas durante la pandemia, y con el aumento de la inflación en EEUU, han empeorado en los últimos años.Laura Arce, vicepresidenta senior de Iniciativas Económicas de UnidosUS, señala en el estudio que "la vivienda es el mayor gasto mensual para la mayoría de las familias. Los votantes latinos sienten el efecto de los desafíos de asequibilidad y oferta del mercado inmobiliario. Están buscando en los responsables políticos soluciones reales para poner la propiedad de vivienda al alcance de más familias”. Este problema afecta a todos los ciudadanos de origen latino, independientemente de su edad, filiación política o niveles de ingreso, revela el trabajo."Este es también un sentimiento que prevalece independientemente del partido político. 39% de los demócratas, 29% de los republicanos y 40% de los independientes/otro partido. El 37% de los latinos que ganan menos de 39.000 dólares, el 41% de los latinos que ganan entre 40.000 y 79.000 dólares y el 32% de los latinos que ganan más de 80.000 dólares. Estas presiones económicas afectan también la capacidad de ahorro de los latinos, así como también de poder acceder a cobertura médica, que en EEUU está casi enteramente privatizada y exhibe costos siderales. Según el estudio, más de un tercio de latino no posee un fondo de emergencia para afrontar cualquier eventualidad, y el 17% que cuenta con uno, tiene en él menos de 400 dólares.Además, UnidosUS señala que más de la mitad de los encuestados dijeron tener deuda médica, y que 1 de cada 5 reconoció que no acude al doctor para ahorrarse el alto gasto de las consultas, mientras que el 27% dijo que evita ir al dentista por la misma razón.Varios estudios reflejan que entre las varias razones que han hecho que los latinos se alejen de Biden y el Partido Demócrata es el fuerte aumento de la inflación, así como la insatisfacción en cuestiones como el manejo de la política migratoria.

