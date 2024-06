https://latamnews.lat/20240618/sere-candidato-lula-planea-presentarse-a-la-reeleccion-en-2026-para-frenar-a-los-trogloditas-1155543379.html

"Seré candidato": Lula planea presentarse a la reelección en 2026 para frenar a los "trogloditas"

"Seré candidato": Lula planea presentarse a la reelección en 2026 para frenar a los "trogloditas"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva declaró que no descarta presentarse a la reelección en 2026 para evitar el regreso... 18.06.2024

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

"Presta atención, si es necesario que sea candidato para evitar que los trogloditas que gobernaron este país vuelvan a gobernar, puedes estar seguro que mis 80 años se convertirán en 40 y seré candidato, pero no es la primera hipótesis", subrayó el mandatario brasileño en una entrevista con la radio CBN. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también apuntó, no obstante, que hay "mucha gente buena" que puede presentarse a las elecciones y que aún no quiere tratar de ese tema porque apenas lleva un año y siete meses en el Gobierno. En la entrevista, Lula evitó mencionar personalmente al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) pero remarcó que su máxima prioridad es que ni él ni ningún otro "fascista" ocupe la presidencia. Estas son las primeras declaraciones en las que el líder izquierdista habla abiertamente de la posibilidad de presentarse otra vez a las elecciones, una hipótesis que descartaba en la campaña de las elecciones de 2022 en las que acabó derrotando a Bolsonaro. El expresidente ultraderechista está inhabilitado por la Justicia Electoral hasta 2030 y en principio no podrá presentarse a los comicios de 2026, salvo que el Tribunal Supremo anule esa decisión. De momento, el principal nombre de la extrema derecha que tiene más opciones de sustituirlo como candidato presidencial es el actual gobernador del Estado de Sao Paulo (sureste), Tarcisio de Freitas.

brasil

brasil, luiz inacio lula da silva