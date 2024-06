https://latamnews.lat/20240617/de-motor-de-crecimiento-de-europa-a-su-mayor-rezagado-la-crisis-endeuda-aun-mas-a-los-alemanes-1155496054.html

"De motor de crecimiento de Europa", a su mayor rezagado: la crisis endeuda aún más a los alemanes

"De motor de crecimiento de Europa", a su mayor rezagado: la crisis endeuda aún más a los alemanes

Sputnik Mundo

Cada vez más alemanes tienen dificultades para llegar a fin de mes por las turbulencias que afectan a la mayor economía de Europa, escribe 'Bloomberg'. Las... 17.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-17T16:21+0000

2024-06-17T16:21+0000

2024-06-17T16:21+0000

economía

📈 mercados y finanzas

alemania

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/19/1148512009_0:261:3096:2003_1920x0_80_0_0_5f532f655b1c3d54c718ef0823dea811.jpg

De acuerdo con Bloomberg, una de las raíces del problema se encuentra en el Covid-19, que afectó las finanzas de muchos trabajadores. La negativa a recibir recursos energéticos rusos también empeoró la situación económica en el país, agrega la publicación. "Este último transformó a Alemania de motor de crecimiento de Europa en su mayor rezagado", indica.Unos 5,65 millones de personas fueron clasificadas como sobreendeudadas en 2023, según los datos de Creditreform. El cobrador de deudas calcula que se trata del primer aumento desde 2019, cuando se ajusta por los efectos estadísticos de los recientes cambios legales.Una encuesta realizada en abril-mayo de 2024 entre más de 600 agencias de asesoramiento sobre deudas muestra también que más de la mitad de ellas registran un aumento de la demanda respecto a hace un año, indica Bloomberg. Las últimas estadísticas oficiales indican que en febrero las insolvencias aumentaron un 12% con respecto al año anterior, añade.De acuerdo con el artículo, muchos trabajadores autónomos que perdieron sus ingresos con la crisis de Covid deben devolver ahora parte de las ayudas públicas que se les concedieron en su momento. El consiguiente repunte de la inflación aún no se ha compensado totalmente con aumentos salariales, señala.Alemania, al igual que Europa en su conjunto, se enfrentó a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

https://latamnews.lat/20240606/debilitados-macron-y-scholz-lideran-una-europa-en-pleno-estancamiento-economico-1155274938.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, alemania, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia