https://latamnews.lat/20240606/debilitados-macron-y-scholz-lideran-una-europa-en-pleno-estancamiento-economico-1155274938.html

"Debilitados" Macron y Scholz lideran una Europa en pleno "estancamiento económico"

"Debilitados" Macron y Scholz lideran una Europa en pleno "estancamiento económico"

Sputnik Mundo

Desde opiniones opuestas sobre Mercosur-UE hasta desacuerdos sobre el conflicto ucraniano, Alemania y Francia están cada vez más enfrentados en público... 06.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-06T12:13+0000

2024-06-06T12:13+0000

2024-06-06T12:13+0000

olaf scholz

emmanuel macron

economía

francia

alemania

política

🌍 europa

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/06/1155273915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_129f9db5c6455d40ac51afd695650ce8.jpg

Los países de la Unión Europea, "sufren un estancamiento económico, una elevada inflación, un aumento del desempleo y un nivel de endeudamiento que pone en peligro su permanencia en el euro", considera José Menezes Gomes, profesor de Economía de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL). En este contexto hizo hincapié en el canciller alemán, Olaf Scholz, que hizo declaraciones fluctuantes sobre la mayor cuestión geopolítica del continente: el conflicto ucraniano. Agregó que todo esto ocurre en un momento en que "la popularidad de Scholz cae aún más, mientras la extrema derecha se expande en Alemania y en el Parlamento Europeo". Los principales desacuerdos públicos entre los dos líderes van desde los tratados económicos, como el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE, aprobado por Alemania, pero rechazado por Francia como forma de proteger a sus agricultores, hasta, lo que es más importante, cómo actuar ante el conflicto ucraniano.El mandatario francés, Emmanuel Macron, siempre ha adoptado una postura más belicista, recordó Gomes. En entrevistas con el medio británico The Economist en 2019 y 2024, el presidente reforzó la necesidad de que la Unión Europea recupere un papel militar, "dotándose de sus propios mecanismos de defensa". "En aquel momento [2019], el presidente francés dijo que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral. Para Macron, fue una traición de Donald Trump [expresidente de EEUU]", subrayó.Macron adopta una postura "mucho más agresiva desde el punto de vista discursivo, mientras que Scholz es mucho más discreto", añadió Natali Hoff, profesora de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en Uninter. El mandatario francés pronunció un discurso en el que destacó que si era necesario enviaría sus tropas a Ucrania, pero el canciller alemán "no dijo nada", subrayó Hoff. Para Kai Michael Kenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, estas diferencias se producen "entre los líderes de países en los que uno considera al otro su aliado más importante y cercano". "Dentro de cualquier alianza, habrá diferencias de opinión basadas en las distintas experiencias de los socios", indicó. En sus palabras, más aún cuando los actores son personas tan diferentes, como Macron, "que quiere dejar su legado y le gustan los grandes discursos", y Scholz, "que es reticente en la comunicación", llegando a contradecir a su ministro de Defensa, Boris Pistorius.¿Cuál es el futuro de la Unión Europea?Para Hoff, estas diferencias de postura no significan necesariamente que las naciones se estén distanciando. Ambos líderes, mencionó la experta, están a favor de la Unión Europea y de la integración regional —sobre todo teniendo en cuenta los reveses que ha venido sufriendo el bloque, como el Brexit y las crisis económicas—, pero ven este asunto de manera muy distinta. Según Hoff, estas diferencias en la visión del papel europeo se reflejan en el fracaso del acuerdo Mercosur-UE, en las políticas energéticas —que acercaron a Alemania y a Rusia gracias al suministro de gas natural— y en las acciones de defensa. En sus palabras, Alemania, sobre todo por su posición geográfica más cercana a Europa del Este, piensa en las cuestiones de defensa desde el punto de vista de la integración con Estados Unidos y la OTAN. Añadió que Francia, en cambio, defiende el desarrollo nacional de sus propias tecnologías. "Es un país algo más cerrado que Alemania", explicó Hoff.Un ejemplo de ello es el desarrollo de Skyshield, un sistema europeo de defensa antiaérea que no incluye a París, "precisamente porque Francia defiende que se haga con tecnología europea, preferiblemente francesa. En Francia ya se observa una política algo más nacionalista en este sentido", agregó.Aunque hoy determinan el futuro de Europa, los días de Macron y Scholz parecen contados, señaló Gomes. En sus palabras, el presidente francés ya está en su segundo mandato y no puede presentarse a la reelección, mientras que el canciller alemán se enfrenta a un bajo índice de popularidad, dañado aún más por la crisis presupuestaria del país. Así las cosas, es probable que no estén al mando cuando lleguen las repercusiones de sus acciones, de "poner en riesgo el dinero público y la vida de sus ciudadanos (...) para que grandes grupos monopolístas puedan apropiarse de los activos ucranianos", resumió Gomes. Estas crisis internas, continuó Hoff, aumentan la fuerza de los movimientos nacionalistas, "que en el contexto europeo suelen ir acompañados de un cierto euroescepticismo, es decir, de críticas al proyecto de la Unión Europea y a la integración regional". En este contexto, otros líderes europeos buscan un mayor protagonismo dentro de la OTAN y la Unión Europea, como Donald Tusk, primer ministro de Polonia y expresidente del Consejo Europeo.Aun así, Scholz y Macron no pueden ser ignorados en la política europea, subrayó la profesora de Relaciones Internacionales, en gran medida por el tamaño de sus países. "Son Estados con posiciones centrales. Así que su liderazgo, cuando se postulan (...), tienen los recursos para sostener esa posición de liderazgo", destacó, añadiendo que por todo eso, hoy en día no hay nadie en el continente europeo que pueda sustituir a Macron y Scholz, aunque estén "debilitados", aseguró.

https://latamnews.lat/20240605/ponte-un-casco-y-vete-a-ucrania-las-fuertes-palabras-del-viceprimer-ministro-italiano-a-macron-1155229022.html

https://latamnews.lat/20240530/occidente-opta-por-modernizar-sus-armas-pero-no-hay-voluntad-de-compartirlas-con-ucrania-1154360447.html

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

olaf scholz, emmanuel macron, francia, alemania, política, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis