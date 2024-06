https://latamnews.lat/20240616/xi-jinping-acusa-a-eeuu-de-intentar-empujar-a-china-a-una-guerra-con-taiwan-1155491182.html

Xi Jinping acusa a EEUU de intentar empujar a China a una guerra con Taiwán

Xi Jinping acusa a EEUU de intentar empujar a China a una guerra con Taiwán

Washington intenta presionar a Pekín para que ataque a Taiwán. Así lo destacó el mandatario chino, Xi Jinping, en una reunión personal con la jefa de la...

Xi Jinping subrayó que "no cayó en la trampa", indicó uno de los interlocutores del diario. Otra fuente añadió que el jefe de Estado chino advirtió a sus funcionarios sobre tales acciones estadounidenses. A su vez, ni la Embajada china en Washington ni un portavoz de Von der Leyen hicieron comentarios sobre el informe.La publicación del Financial Times se produce en medio de un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Pekín se ha referido a la cuestión de Taiwán como una "línea roja" que no debe cruzarse en sus relaciones con Washington."No haremos la vista gorda ante las actividades separatistas de las fuerzas que abogan por la 'independencia de Taiwán' ni ante la connivencia y el apoyo [a estas fuerzas] por parte de fuerzas exteriores", indicó Xi Jinping al presidente estadounidense, Joe Biden, según la agencia de noticias Xinhua, durante una conversación telefónica en abril.El mandatario de EEUU, a su vez, aseguró que su país no apoya la independencia de la isla y no planea entrar en conflicto con China.Sin embargo, a pesar de las declaraciones oficiales de Washington de apoyo a la política de Una sola China, las FFAA estadounidenses realizan maniobras a gran escala en la región. Desde la Cancillería china criticaron los ejercicios militares por considerar que alimentan la confrontación en la región, lo que "solo aumentará las tensiones y socavará la estabilidad regional".De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Washington suministró a Taiwán equipo militar por valor de 70.000 millones de dólares en los últimos años. En un proyecto de ley aprobado recientemente, EEUU dio luz verde a un importante paquete de ayuda que incluye 2.000 millones de dólares en fondos del Indo-Pacífico para Taiwán y otros socios de la región para contrarrestar a China.Los vínculos entre el Gobierno central de China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

