El suministro de gas ruso lidera el mercado europeo, superando a las exportaciones de EEUU

El suministro de gas ruso lidera el mercado europeo, superando a las exportaciones de EEUU

16.06.2024

A finales de mayo de 2024, Rusia superó a EEUU en exportaciones de gas a la UE, el Reino Unido, Suiza, Serbia, Bosnia Herzegovina y Macedonia del Norte. El combustible ruso representó el 15% del total de suministros, mientras que el estadounidense supuso el 14%, el nivel más bajo desde agosto de 2022, de acuerdo con datos de Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).La razón de este cambio en el mercado energético se debió a varios factores, señala el Financial Times. Por ejemplo, una gran empresa estadounidense de exportación de gas natural licuado sufrió interrupciones en su trabajo durante el período. Rusia también envió más gas a través de Turquía antes de los trabajos de reparación previstos.A pesar de que algunos miembros de la Unión Europea proponen imponer sanciones a las importaciones de combustible de Rusia, algunos países de Europa siguen consumiendo sus recursos energéticos, agrega. Al mismo tiempo, se observa un aumento general de las importaciones europeas de GNL ruso, indica el artículo.El ICIS estima que el Estado euroasiático pronto podrá suministrar el combustible a Asia a través de la Ruta Marítima Septentrional, reduciendo así los suministros a Europa, mientras que la producción total estadounidense de GNL va a crecer con una "nueva capacidad que llegará al mercado mundial a finales de año [2024]".Las importaciones de GNL ruso a Europa han aumentado tras las restricciones impuestas por la UE a los recursos energéticos rusos. Sin embargo, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el 8 de diciembre un acuerdo político preliminar sobre la regulación del gas que incluye una cláusula de seguridad energética que permite a los Estados miembros restringir a escala nacional las importaciones de gasoductos y GNL rusos.El plan regulador debe ser aprobado por los 27 miembros del Consejo y los delegados del Parlamento Europeo. En el informe no se especifica el plazo en el que puede concluir este proceso.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

