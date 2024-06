https://latamnews.lat/20240616/combates-en-rafah-continuan-como-previsto-a-pesar-de-pausa-humanitaria-1155491068.html

Combates en Rafah continúan según lo previsto a pesar de pausa humanitaria

TEL AVIV (Sputnik) — La operación militar en Rafah sigue según lo previsto a pesar del anuncio militar de una pausa humanitaria de 11 horas diarias en una...

Tras conocer la pausa humanitaria, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se puso en contacto con su secretario militar y, según esa fuente, “le dejó claro que esto no es aceptable para él”. Además, fuentes cercanas al ministro de Defensa, Yoav Gallant, dicen que el ministro no tenía conocimiento de la decisión del Ejército de suspender los combates en el área cercana al corredor humanitario en Gaza, según informó la Radio del Ejército. Según esas fuentes, el Gobierno no ha aprobado la decisión.

