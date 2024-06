https://latamnews.lat/20240615/erdogan-biden-esta-pasando-una-prueba-de-sinceridad-con-su-plan-del-alto-el-fuego-en-gaza-1155481254.html

Erdogan: Biden está pasando "una prueba de sinceridad" con su plan del alto el fuego en Gaza

15.06.2024

"Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso, pero no es suficiente. Sabemos cuántas decisiones del Consejo sobre el papel son ignoradas por Israel. Biden está pasando ahora una prueba de sinceridad", expresó Recep Tayyip Erdogan ante la prensa después de sus viajes a España e Italia.El presidente turco también indicó que "Estados Unidos está preocupado por la creciente arrogancia de Israel", aunque "la propia Administración estadounidense no ha expresado abiertamente su disgusto". En cuanto a la resolución del conflicto palestino-israelí, el mandatario responsabilizó a la ONU, ya que si "quiere restaurar su reputación, dañada por algunos países sin ley, especialmente Israel, debe aprovechar esta excelente oportunidad"."Al detener a Israel, no solo traerá la paz a Gaza, sino que también pondrá fin a los ataques israelíes contra el sistema de la ONU, el derecho internacional y los derechos humanos. Esta responsabilidad recae en primer lugar sobre los hombros de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Si no queremos que la ONU se convierta en algo parecido a la Sociedad de las Naciones, debemos garantizarlo", subrayó. En sus palabras, el reconocimiento de Palestina como Estado por los miembros del Consejo de Seguridad puede cambiar el clima en la región.El 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

