"La ciencia no se detendrá": Putin subraya la postura abierta de Rusia a la cooperación científica

MOSCÚ (Sputnik) — La cooperación de Rusia con otros países en el campo de la ciencia y la tecnología se restablecerá en el futuro, declaró el presidente ruso...

"Estoy seguro de que se superarán todas las dificultades políticas, la ciencia no se detendrá bajo ninguna circunstancia (…). Estoy seguro de que se restablecerá la cooperación [con otros países en el ámbito de la ciencia], y trabajaremos juntos", subrayó Putin en una reunión con los ganadores de megabecas y científicos destacados. El mandatario señaló que Rusia no se cierra a nada, no oculta nada y está abierta a la cooperación científica con otros países. El mandatario enfatizó que, cuando se fijan tareas para los centros científicos rusos, que antes se recibían desde el extranjero, los fabricantes del país hacen frente a todos estos trabajos y "prácticamente no hay ni un solo fracaso".

