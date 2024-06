https://latamnews.lat/20240613/es-apenas-el-inicio-amlo-sobre-hallazgo-de-restos-humanos-en-mina-pasta-de-conchos-1155435342.html

"Es apenas el inicio": AMLO sobre hallazgo de restos humanos en mina Pasta de Conchos

"Es apenas el inicio": AMLO sobre hallazgo de restos humanos en mina Pasta de Conchos

"Todavía no podemos decir nada más porque es apenas el inicio. No sabemos como está la mina más al fondo; se tienen los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando. Ojalá tengamos suerte", expuso en conferencia de prensa.El mandatario mexicano refirió que su Gobierno colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y un equipo de médicos para obtener pruebas de ADN que permitan identificar a los mineros. Igualmente, comentó que están buscando que países como Francia ayuden en esta tarea, debido a las dificultades técnicas que representa el rescate de los restos.El 12 de junio de 2024, la secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, anunció en redes sociales que, tras diversas labores, habían encontrado restos humanos."Como parte de los hallazgos se localizaron, además de los restos humanos, diversos objetos de trabajo. En este punto de la mina no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes. Por el momento se desconoce las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina", expuso.La tragedia de Pasta de ConchosEl 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, estado al norte de México, dejó a 65 de los 73 trabajadores atrapados en las instalaciones. De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió por la acumulación de gas metano en el lugar que, sumada a las malas condiciones de seguridad del sitio, se convirtió en una tragedia. Las instalaciones eran propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea y cuyo conglomerado también incluye a Ferromex; ellos se encargaron de las operaciones de búsqueda y rescate, las que solo derivaron en la localización de dos cuerpos."Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos. En ambos casos, la parte patronal es Grupo México", apunta el Centro Prodh en su sitio web.Por esto, las familias han presentado diversos recursos legales a nivel nacional e internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El tema es tan relevante que el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió sacar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos. "Cuando ganamos, hablé con los familiares para buscar cómo cumplir el compromiso (...). Les dijimos que había dos opciones: que podía ser cierta la explosión, donde se señaló que podía ser riesgoso llegar a los cuerpos por los gases en la mina (...). Se sugirió indemnizar, construirles sus viviendas y mejorar el pueblo, así como la expropiación del terreno para detener la extracción del carbón y convertir el sitio como memorial", señaló el jefe de Estado mexicano este 13 de junio.La otra opción era rescatar los restos de los 65 trabajadores de la mina. Las familias, tras varias divisiones internas, se inclinaron por esta misión.

