"El acercamiento de Bolivia con Rusia puede marcar un hito"

El presidente Luis Arce regresó con varios proyectos conjuntos para acelerar el programa industrializador del Gobierno boliviano.

El jefe del Órgano Ejecutivo, Luis Arce, volvió a Bolivia y aseguró que obtuvo muy buenos resultados en sus reuniones sostenidas con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, así como con empresarios y representantes del ámbito académico. Los logros mencionados por el líder boliviano implican resultados a corto, mediano y largo plazo en diversos ámbitos, como el desarrollo de energías, la transferencia de tecnología, el incremento del comercio bilateral, hasta el fortalecimiento del intercambio cultural.En estos días, el Gobierno de Arce enfrenta el descontento de varios sectores, como los choferes de transporte internacional, quienes reclaman mayor circulación de dólares, así como disponibilidad de diésel para mover sus camiones por Sudamérica. Una de las principales gestiones del presidente boliviano pasó por resolver este problema. En conferencia de prensa, aseguró que Rusia intercederá ante países productores para que no falten combustibles en el territorio del Estado Plurinacional.Entre los proyectos a cerrar a mediano plazo, ambos presidentes acordaron finalizar hasta 2025 la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) en la ciudad de El Alto; así como la puesta a punto de la planta de industrialización de litio en el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí.Antes de volver al país, el presidente Arce dijo al canal estatal Bolivia TV: "Nos vamos muy contentos a Bolivia de llevar varios temas en carpeta para agilizar y mejorar la economía de nuestro país. Está claro que hemos estrechado las relaciones con la Federación Rusa".Consultado por Sputnik, el analista internacional Federico Serra destacó la cantidad de proyectos en conjunto en diferentes ámbitos, sobre todo en lo tecnológico y comercial. "Si se cumple el 50% de las iniciativas previstas, Bolivia dará un gran paso en su plan de industrialización, para situarse entre los países más desarrollados de Sudamérica", aseguró.El Estado al servicio de la humanidadEl presidente Arce fue invitado a participar en el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde compartió los postulados del Modelo Económico Social Comunitario Productivo implementado en Bolivia desde 2006, cuando asumió la presidencia Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS)."Compartimos con la Federación Rusa sus preocupaciones por tener como prioridad del Estado el poner las tecnologías al servicio de la humanidad y no de empresas transnacionales, o intereses de grupos, o Estados", dijo Arce en el foro.La transferencia de tecnología es una de las claves del viaje de Arce a Rusia. Otro punto relevante está en el intercambio comercial: "Se acordó intensificar el comercio entre nuestros países, Bolivia y Rusia. Para ello, nuestras cancillerías trabajarán en propuestas de productos que fundamentalmente desde Bolivia se van a ofrecer a Rusia", dijo el presidente.Por su parte, el presidente Putin comentó que el volumen de comercio entre ambos países "todavía es pequeño", pero "tiene tendencias de crecimiento".Según datos oficiales, el intercambio comercial llegó a casi 100 millones de dólares en 2023, lo cual representó más del doble que lo movido en 2022.Hacia la industrializaciónLa visita de Arce a Rusia concluyó con una decena de acuerdos a desarrollar en los próximos días, meses y años. Tanto el Gobierno nacional como el analista Serra coincidieron en que los resultados obtenidos por el presidente pueden marcar un antes y un después en el camino hacia la industrialización de Bolivia."Este salto es fundamental al considerar todos los recursos que tiene Bolivia en minerales y energía, que podrían procesarse en el país con el surgimiento de un polo industrial del siglo XXI", pronosticó."Desde un punto de vista geopolítico, da la impresión de que Rusia es un buen amigo para el desarrollo de países como Bolivia, así como de otros países en la región, para proporcionar lo que nos falta: tecnología", comentó el analista.La incorporación de tecnologías al desarrollo productivo boliviano "es tremendamente importante para dejar de ser un país simplemente extractivista, como ahora, donde las principales corporaciones occidentales extraen minerales y otros recursos para llevarse a sus países de origen, donde les dan valor agregado", evidenció Serra.Desarrollo con soberaníaDurante su primera visita a Rusia, el presidente Arce resaltó que Bolivia necesita socios internacionales que no condicionen su soberanía sobre sus recursos, ni las decisiones para el desarrollo del país.En este sentido, lo acordado entre ambos países "marca un rumbo para que los recursos de Bolivia no sean extraídos o procesados para el beneficio de las gigacorporacones transnacionales. En cambio, las utilidades generadas redundarían en un bien social para Bolivia".Antes de volver a Bolivia, Arce consensuó con Putin la instalación de mesas de diálogo para avanzar en este y otros temas. Uno de ellos gira en torno al posible ingreso de Bolivia al grupo de países emergentes de los BRICS, llamados así por las siglas de sus fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Para Serra, "un intercambio con los países de este bloque nos puede proporcionar un grado de comercio internacional mucho más grande".Diésel en lo inmediatoSobre las gestiones de Arce para que lleguen combustibles de inmediato al país, Serra explicó que hay "un gran stock de producción de hidrocarburos y líquidos que Rusia no puede poner en otros mercados debido a las sanciones impuestas a raíz de la operación especial militares en Ucrania".Entonces, "esos excedentes se pueden transportar a Bolivia, a precios muy bajos como sucedió recientemente en el intercambio entre Rusia y la India. De esa manera se favorecería al mercado interno", así como a los productores agropecuarios que usan diésel para mover sus productos desde sus campos hasta los mercados internacionales.

